Anna Piechotta präsentiert in Wertheim ihre bissig-böse Welt

Wertheim. Sanfte Töne, eine fantastische Stimme, eine zierliche Frau in fantasievollem Glitzerkleid– das ist Anna Piechotta auf der Bühne. Und dann das: ein bissig-scharfer Text. Das ist das Markenzeichen der Musikkabarettistin, die am Samstag bereits zum vierten Mal bei Convenartis ihr Publikum mitriss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Piechotta hat ein Problem: Sie ist jetzt 41 Jahre – und immer noch nicht berühmt. Da ist es wenig hilfreich, dass – wohl wegen der parallelen Fremdensitzung– nur etwa 30 Leute den Weg zum Programm „Lieder zum Entlieben“ gefunden haben. Aber mit diesen gestaltete sie einen fulminanten Abend, bei dem es sogar zwei Purzelbäume gab. Um berühmt zu werden, tut man halt viel.

Jetzt aber zum Entlieben: Piechottas Plan – sie entliebt das Publikum von allem, damit nur noch Platz für sie ist. Zunächst ist der Ehepartner dran, an dem einem nach einigen Jahren doch ganz unangenehme Auffälligkeiten ins Auge stechen. Dann, weitaus schwieriger, das Entlieben von den Kindern. Piechotta singt zu Kinderliedermelodien von „Britta“ und beschreibt Situationen, die alle Eltern kennen: Der Streit darüber, wer aufsteht, wenn „das kleine Monster schreit“, das Loslassen am ersten Kindergartentag oder der Umgang mit dem ersten Freund des Nachwuchses. Dass Britta als Bordsteinschwalbe endet, versteht sich in der bissig-bösen Welt Piechottas von selbst.

Mehr zum Thema Europa Luftalarm beim EU-Gipfel Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jazz Breuer-Hermenau-Quartett in Mannheim: Auch Träume brauchen einen Kompass Mehr erfahren

Doch Piechotta kann auch ernst und politisch. Etwa in der Ballade, in der sie sich fragt, warum die Menschen immer noch Kriege führen, oder im Gebet, das Nazis ändern möchte. Meist verpackt sie ihre gesellschaftliche Kritik eher in Ironie, etwa wenn sie beschreibt, was ein Meeresfisch so alles an Plastik verschluckt, bevor er als Hauptgang dieses Plastik wieder in den essenden Menschen zurückgibt.

Großes Talent hat die Künstlerin auch bei der Darstellung von Tönen. Sie imitiert täuschend echt bis übertrieben einen Raucherhusten – oder als Zugabe den Buckelwal-Gesang. Stimmlich alles fordert die „Ode an das Frettchen“, in der sie auf „Russisch“ mit Übersetzung erzählt, wie der Tod seines Frettchens Dostojewski dazu brachte, komplizierte Bücher zu schreiben. Im Stil eines sowjetischen Offiziers schreit sie die russische Klage heraus – und trifft dabei jeden Ton.

Immer wieder wird das Publikum eingebunden. Bei der Zugabe schließlich startet Piechotta einen letzten Versuch, die Zuschauer auf ihre Seite zu ziehen: mit einer Hypnose. Dabei ist das gar nicht nötig. Das Publikum ist auch so begeistert. nad