Anmeldung noch bis 10. März möglich

Wertheim. Der Übergang von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen muss in diesem Jahr wieder unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Aus Pandemiegründen kann die Gemeinschaftsschule Wertheim die geplanten Informationsveranstaltungen genauso wenig durchführen wie Hospitationen im Unterricht. Nachdem jetzt auch persönliche Einzelgespräche mit Schulführungen durch das Kultusministerium untersagt wurden, hat die Gemeinschaftschule eine „Präsentation über unser Schulkonzept“ vorbereitet, die auf der Homepage (www.gms-wertheim.de) eingestellt ist. Die Schulleitung steht nach Terminvereinbarung für Beratungsgespräche unter Telefon 09342/918660 zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Gemeinschaftsschule können die Schüler auf allen drei Niveaustufen nach den Bildungsstandards aller Schularten, also Haupt-, Realschule und Gymnasium lernen. Dabei sollen die Schüler möglichst individuell gefördert werden. Entsprechend führt die Bildungseinrichtung zu den selben Abschlüssen wie die anderen Schularten. Hauptschulabschluss nach Klasse neun oder zehn, Realschulabschluss nach Klasse zehn. Schüler, die in der zehnten Klasse auf gymnasialen Niveau arbeiten, können auf die Oberstufe eines Gymnasiums wechseln.

Die Anmeldeunterlagen sind auf der Homepage hinterlegt – auf Wunsch können diese auch auf dem Postweg oder per Email (poststelle@gms-wertheim.schule.bwl.de) versendet werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Anmeldungen müssen der Schule bis spätestens Donnerstag, 10. März, vorliegen und können auf dem Postweg, per Email oder nach telefonischer Rücksprache persönlich abgegeben werden.

Zur Anmeldung werden nachfolgend aufgeführten Unterlagen benötigt: Geburtsurkunde (Stammbuch), von der Grundschulempfehlung die Blätter drei und vier, ein Passbild für den Schülerausweis, bei Fahrschülern aus Baden-Württemberg ein weiteres Passbild für das MAXX-Ticket, den Impfausweis zum Nachweis der Masernimpfung (neues Gesetz ab 1. März 2020), Kopie des Familienpasses falls vorhanden (Mittagessen wird bezuschusst), von den Schülern aus Bayern wird eine Bestätigung der Grundschule über den Besuch der Klasse vier oder eine Kopie der Information über den Leistungsstand (Halbjahresinformation) benötigt.