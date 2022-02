Anmeldung der Fünftklässler

Urphar/Lindelbach. Der kommissarische Schulleiter der Werkrealschule Urphar-Lindelbach, Dieter Fauth, bietet allen Viertklässlern und deren Eltern Telefongespräche an, um dabei über einen Übertritt in die fünfte Klasse der Schule zu informieren. Unter Telefon 01573/ 621457 oder per E-Mail an poststelle@hsurli.schule.bwl.de kann Kontakt aufgenommen werden.

Wie es in der Ankündigung heißt, können Schülerinnen und Schüler nach dem Hauptschulabschluss an der Schule eine Ausbildung beginnen oder die Mittlere Reife erwerben. Die Stärke der Werkrealschule Urphar-Lindelbach („UrLi“) ist eine individuelle Förderung der Schüler, auch unterstützt durch fachkundige Schulsozialarbeit. Zudem wird die tiergestützte Pädagogik durch Einsatz von zwei Schulhunden geboten. Das Zusammenwirken mit Kooperationsfirmen bereits ab Klasse 5 sorgt für einen Einblick in die Berufswelt.

Weitere Informationen, Videos und ein Audio zur Schule finden sich auf der Schulhomepage unter hs-wrs-urli.de.

Die Anmeldungen der künftigen Fünftklässler müssen der Schule bis zum 10. März vorliegen. Sie können auf dem Postweg, per E-Mail oder nach telefonischer Rücksprache persönlich in der Schule abgegeben werden.