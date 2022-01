Anmeldung an Realschule online

Bestenheid. Die Anmeldung der zukünftigen Fünftklässler an der Comenius Realschule in Bestenheid ist von Dienstag, 8. März, 8 Uhr, bis Donnerstag, 10. März, 13 Uhr, ausschließlich online möglich. Die dafür erforderlichen Unterlagen sind auf der Homepage der Schule (www.comeniusrealschule.de) eingestellt. Damit die Anmeldung termingerecht eingeht, ist auf der Homepage das dort hinterlegte Anmeldeformular auszufüllen, betonen die Verantwortlichen. Die benötigten Unterlagen sind per E-Mail zu senden an schulanmeldung@comeniusrealschule.de.

Für Schüler, die ihren Wohnsitz in Bayern haben, benötigt die Schule das Anmeldeformular (Homepage), Geburtsurkunde in Kopie, Halbjahresinformation und den Nachweis über die Masernschutzimpfung. Für Schüler mit Wohnsitz in Baden-Württemberg benötigt die Schule das Anmeldeformular (Homepage), Geburtsurkunde in Kopie, Grundschulempfehlung Blatt 3 und 4 sowie einen Nachweis über die Masernschutzimpfung.

