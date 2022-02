Anmeldung am Gymnasium

Wertheim. Auf der Homepage www.dbg-wertheim.de befinden sich in der Rubrik „Aktuelles“ wichtige Informationen über das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Dort werden auch Unterlagen für die Anmeldung zum Download bereit gehalten. Die neuen Fünftklässler können elektronisch oder telefonisch von Montag, 7., bis einschließlich Donnerstag, 10. März, angemeldet werden. Die Unterlagen der Grundschule im Original müssen bis Donnerstag, 10. März, um 17 Uhr eintreffen. Es ist auch möglich, alles direkt mit der Post zu schicken oder in den Hausbriefkasten der Schule einzuwerfen. In einer Videoschaltung am Mittwoch, 23. Februar, um 18 Uhr stellt sich die Schule Eltern und Schülern vor. Dafür wird ein Zugang benötigt, der bis Montag, 21. Februar, per Mail (sekretariat@dbg-wertheim.de) angefordert werden kann.

