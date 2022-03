Angeklagter nimmt sechsmonatige Haftstrafe teilnahmslos auf

Wertheim. Ein 29-jähriger Mann sitzt zurzeiteine Haftstrafe des Schöffengerichts Tauberbischofsheim aus dem Jahr 2018 wegen Drogenhandels ab. Nun kam durch das Amtsgericht Wertheimeine eine weitere dazu: sechs Monate Haft wegen Handeltreibens mit Marihuana. Der Angeklagte nahm das Urteil äußerlich gelassen und teilnahmslos auf.

Nach Überzeugung von Staatsanwaltschaft und Richterin hat der 29-Jährige – unter Bewährung stehend – zwischen März und August 2020 in Wertheim an eine Frau fünf Mal 1,5 Gramm Marihuana für je 20 Euro und ein Mal 3,8 Gramm für 50 Euro verkauft. Der Beschuldigten schwieg auf den Rat seines Pflichtverteidigers hin während der Verhandlung zu den Vorwürfen.

Ihn belastete ein Polizeibeamter, der den Angeklagten damals festgenommen und alles, „was herumlag oder weggeworfen“ war, eingesammelt hatte, einschließlich Bargeld und Handy. Die Auswertung der Daten ergab eindeutige Hinweise auf Drogengeschäfte mit einer Frau aus Wertheim. Diese räumte im Januar 2021 bei der polizeilichen Vernehmung die Käufe bei dem Beschuldigten ein. Sie habe mit dem Marihuana Joints geraucht.

Die Frau musste deswegen eine Strafe zahlen. Ihr Verfahren ist rechtskräftig abgeschlossen. Nun in der Verhandlung gegen den 29-Jährigen hatte sie bei der ersten Verhandlung gefehlt. So war ein zweiter Termin nötig. Daraus ergab sich ein erheblicher Aufwand für die Prozessbeteiligten, besonders den Justizdienst. Dieser musste den Angeklagten erneut aus der Haftanstalt Adelsheim nach Wertheim bringen – in Hand- und Fußschließen.

Die Angaben der Frau in der Verhandlung zum Verkäufer, den Zeitpunkten der Käufe und den Mengen kamen – ei es durch fehlende Erinnerung oder gewollt – bruchstückhaft, auf jeden Fall „lustlos“. Sie habe damals viel Alkohol getrunken, entschuldigte sie sich. Eindeutig war aber die Aussage, dass sie vom Angeklagten Drogen gekauft habe. Da die Zeugin nur gebrochen Deutsch spricht, war eine Dolmetscherin anwesend.

Der Beschuldigte ist mehrfachvorbestraft, unter anderem wegen schweren Raubes und Erpressung, Fälschung von Ausweisen, gefährlicher Körperverletzung und Drogenhandels. Sie hat schon Jahre im Gefängnis abgesessen. Im vorliegenden Fall nannte der Verteidiger des Mannes die Angaben der Zeugin widersprüchlich und beantragte Freispruch.

Das Gericht beurteilte den Fall in der „Gesamtschau“: den WhatsApp-Chat zwischen Angeklagtem und Zeugin, ihre Aussage bei der Polizei und in der Verhandlung sowie Angaben des Polizisten als Zeuge beim ersten Gerichtstermin.

Das Urteil beinhaltet auch die Einziehung des Handys des 29-Jährigen und der bei der Festnahme in einem Rucksack sichergestellten 2400 Euro, die mutmaßlich im Zusammenhang mit Drogengeschäften stehen. goe