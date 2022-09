Angeklagter bestreitet Vorwurf

Wertheim. Beim Amtsgericht Wertheim bestreitet ein Angeklagter aus der Main-Tauber-Stadt den Vorwurf, er habe im September 2021 im „Wertheim Village“ einen schwarzen Pullover zum Verkaufspreis von 85 Euro gestohlen. Ein geladener Zeuge fehlte. Deshalb musste die Verhandlung vertagt werden.

Das Personal des Geschäfts hatte in einer Umkleidekabine das vom Pullover entfernte Preisschild sowie das Sicherungsetikett entdeckt und den Sicherheitsdienst verständigt. Dieser prüfte die Kameraaufzeichnungen und meldete der Polizei in Wertheim, dass ein verdächtiger Mann, eine Frau sowie zwei Kinder in einem Pkw weggefahren seien.

Das Kennzeichen führte zum Halter des Wagens. Die Beamten klingelten an der zugehörigen Wohnung in Bestenheid, aber niemand öffnete. Nach einer Weile kam der gesuchte PKW, doch nur die Frau saß darin. Nachdem die Polizisten ihr den Sachverhalt erklärt hatten, durften sie sich im Auto und der Wohnung umsehen. Dort befand sich der Angeklagte, aber nicht der Pullover. – Gegen den fehlenden Zeugen verhängte die Richterin ein Ordnungsgeld von 150 Euro. goe