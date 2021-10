Angeeckt und abgehauen

Wartberg. An einem Wertheim geparkten Pkw Subaru entstand von Samstagnacht auf Sonntag Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Besitzer seinen Subar Trezia am Samstag gegen Mitternacht in der Straße Am Reinhardshof in Richtung Salon-de-Provence-Ring geparkt.

Als er am Sonntag gegen 12.30 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke, das Stoßstangeneck und das Rücklicht hinten links beschädigt hatte.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden kümmerte er sich offensichtlich nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2