Andreas Ahmend löst Björn Dewes an der Spitze ab

Reicholzheim. Zur turnusmäßigen, coronabedingt jedoch um in Jahr verschobenen Generalversammlung des Reicholzheimer Narren Clubs (RNC) durfte der Vereinsvorsitzende Björn Dewes zahlreiche Mitglieder in der Turnhalle begrüßen. Unter den Anwesenden befanden sich auch diesmal wieder Ehrenmitglieder des RNC, Vereinsvorstände der örtlichen Vereine, Ortschaftsräte sowie der Ortsvorsteher Sebastian Sturm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem umfassenden Rückblick auf die vergangenen beiden Kampagnen, sowie die diversen anderweitigen, trotz Corona durchgeführten Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereins, dankte Dewes ausdrücklich für das große Engagement aller Mitwirkenden, Mitglieder und aller Helfer vor und hinter der Bühne. Hier habe sich einmal mehr gezeigt, zu welchen Leistungen der Verein mit seinen Mitgliedern auch oder gerade in schwierigen Zeiten in der Lage sei.

Schatzmeisterin Sabine Klepek stellte im Anschluss sehr detailliert die wirtschaftlichen Zahlen des Vereins dar. Fazit ihrer Ausführungen: Der Verein steht finanziell auf einem gesunden Fundament, der Umgang mit den Vereinsmitteln erfolgt mit Augenmaß. Das von ihr präsentierte Zahlenwerk der zurückliegenden Wirtschaftsjahre war im Vorfeld von den beiden Kassenprüfern Roland Sturm und Norbert Bick als lücken- und fehlerlos befunden worden.

Die Wahlen

Ortsvorsteher Sebastian Sturm übernahm im Anschluss die Leitung der satzungsgemäß durchzuführenden Vorstandswahlen. Dabei gab es an der einen oder anderen Stelle Personalwechsel, so dass Andreas Amend als Vorsitzender, Georg Bick als dessen Stellvertreter und Carsten Schmidt als Präsident die Geschicke des Vereins lenken werden. Christine Schlör wurde als Kämmerin, Marcell Pape als Schriftführer bestätigt. Matthias Krieg stößt als Schatzmeister neu in die Führungsriege dazu. Als Beisitzer unterstützen künftig Gertrud Volpert, Katharina Guglhör, Björn Dewes, Marcel Wolf, sowie Joachim Gattenhof.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Abschließend wies Dewes noch auf anstehende Termine und die kommende Faschingssaison hin, bevor er ganz real den Staffelstab an den neuen Vorsitzenden Andreas Amend übergab. rnc