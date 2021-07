Anbau an Alte Schule kommt

Bettingen. In der Mainwiesenhalle ist die Lagerkapazität ausgeschöpft. „Irgendwann ist die Bude voll und dann braucht man mehr Platz. Deswegen haben wir uns für einen Anbau an die Alte Schule entschieden“, so Ortstvorsteher Ralf Tschöp.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lagerschuppen soll an der Seite zur Halle entstehen. Nachdem die Jugend den Außengrill nicht nutzt, soll dieser nun weggerissen werden und der Bereich kann für den Anbau mit genutzt werden. Die Verantwortlichen des Jugendraums haben laut Ortschaftsrat Benjam Henne ihr Einverständnis zum Abriss gegeben. Zusätzlich soll an dieser Stelle eine überdachte Abstellmöglichkeit für Fahrräder entstehen.

Der Ortschaftsrat sprach sich einhellig für den Bauantrag aus, der nun an die Stadt weitergegeben wird und bewilligt werden muss. Die Kosten trägt die Stadt. Rund 20 000 Euro sind im Haushalt bereits eingeplant. Baubeginn soll laut Tschöp noch in diesem Jahr sein.