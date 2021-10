„An Jesus dran bleiben – ein Leben lang“

Höhefeld. In Höhefeld wurden fünf Jugendliche von Bezirksdiakonin Petra Herold konfirmiert. Das Thema der Predigt in ihrer Feierstunde war: An Jesus dranbleiben – ein Leben lang. Mütter der Konfirmierten bereicherten den Festgottesdienst durch musikalische Beiträge. Trotz der Pandemievorschriften erlebten die jungen Menschen eine gute Konfirmandenzeit. Auf dem Bild sind zu sehen: (von links) Max Schnitzler, Jule Nicklas, David Helmich, Fenja Mohrenweiser, Daniel Englert und Bezirkskantorin Petra Herold. Die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Niklashausen und Höhefeld werden sich am Sonntag, 24. Oktober um 9 Uhr im Gottesdienst in Niklashausen und um 10.30 Uhr in Höhefeld vorstellen. Der neue Kurs wird ebenfalls von Petra Herold geleitet. ph/Bild: Herold

