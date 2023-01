An Güllesilo manipuliert

Miltenberg. Ein Unbekannter hat einen Auslaufhahn eines Güllesilos aufgedreht, so dass mehrere Kubikmeter der Düngeflüssigkeit ausgelaufen sind. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glücklicherweise seie es zu keinen Bodenverunreinigungen gekommen. Die Polizei ermittelt und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagmittag stellte ein Landwirt im Altstadtweg fest, dass an einem der Güllesilos offensichtlich manipuliert worden ist. Aus dem Behälter waren fast 50 Kubikmeter des Düngers ausgelaufen.

Mehr zum Thema Mecklenburg-Vorpommern Linienbus kommt von Fahrbahn ab - Mehrere Verletzte Mehr erfahren

Der Mann verständigte daraufhin die Polizei Miltenberg, die jetzt Sachbeschädigung ermittelt. Aktuell geht sie davon aus, dass der Auslauf mutwillig geöffnet worden ist. Die Tatzeit dürfte zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 13 Uhr liegen. Der landwirtschaftliche Betrieb befindet sich nahe der örtlichen Kläranlage.

Die ausgetretene Gülle ist teilweise in einen an den Hof angrenzenden Entwässerungsgraben gelaufen. Die Polizei steht daher mit dem Wasserwirtschaftsamt in Verbindung. Der Sachschaden begrenzt sich auf das nun unbrauchbare Düngegut und wird auf rund 500 Euro geschätzt.