Am Ursprung der Glasindustrie

Wertheim. Unter der Leitung von Bernd Wolz stand die Bus-Exkursion der Volkshochschule zu den Ursprüngen der Wertheimer Glasindustrie rund um Ilmenau.

Erstes Ziel war das Deutsche Thermometermuseum in Geraberg. Leiterin Carmen Rux erklärte dessen „Schätze“. Die Anfänge der Temperatur und Luftdruckmessung wurden genauso vorgestellt wie moderne Hightech-Temperaturmessung. Ein Glasbläser fertigte live für die Wertheimer vor der Glasbläserlampe Teile eines Thermometers.

Weiter ging es zu einer speziellen Stadtführung nach Ilmenau. Besucht wurde die ehemalige Wirkungsstätte des Wertheimer Ehrenbürgers Dr. Hans Löber mit Eichamt, Glasfachschule, Alt-Eberhard und Jäger sowie die Örtlichkeiten der Firma von Rudolf Brand, Produktionsgebäude und Wohnhaus der Firma Vater & Söhne (Rauchhaus), den Standort der Glashütte von Franz Ferdinand Friedrichs I. und die ehemaligen Produktionsstätten des Unternehmens Helios.

Nächste Station war Stützerbach, wo der Standort der Glashütte von Greiner und Friedrichs, der Wirkungsstätte von Dr. Fritz-, Dr. Josef und Werner Friedrichs bis zu ihrer Flucht besucht wurde. Auch der sogenannte „Normschliff“ hat hier seinen Ursprung.

Otto Schott erforschte in der Firma neue Glassorten und Conrad Röntgen ließ hier seine erste Röntgenröhre fertigen. Unweit der ehemaligen Firma liegt das heutige Gasthaus „Zum Park“. 1830 erfand und fertigte der Glasbläser Franz Ferdinand Greiner in diesem Gebäude die Thermometer in ihrer heutigen Form.

Über Langewiesen (ehemaliger Standort der Firma Amarell und Thermos ging es quer über den Thüringer Wald nach Neuhaus am Rennweg. Hier begann Heinrich Geißler seine Karriere. Er erfand die „Neonröhre“ und forschte an Gasentladungsröhren (Vorläufer von Fernseh- und Röntgenröhre).

Nach einer Pause in der bekannten Weihnachtskugelstadt Lauscha führte der Rückweg über Haselbach, dem Ursprung der Firma Schuller.