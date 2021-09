Am Johanniter Bildungszentrum Wertheim: Altenpflege-Ausbildung erfolgreich absolviert

Hofgarten. Erfolgreich bestanden haben 22 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen der einjährigen Altenpflegehilfe-Ausbildung am Johanniter Bildungszentrum in Wertheim.

In einer kleinen Feierstunde übergaben Schulleiter Stefan Dosch und die fachliche Leitung der Altenpflegeausbildung, Ursula Mack, die Prüfungszeugnisse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dosch dankte Ansprache allen Auszubildenden und ihren Lehrkräften für das Engagement in diesem herausfordernden Ausbildungsjahr, aber auch der Stadt Wertheim für die Möglichkeit, die schriftlichen Abschlussprüfungen im Feuerwehrhaus Urphar abzulegen. Dies war aufgrund der Vielzahl an Prüflingen und den Hygieneregeln erforderlich.

Sechs der Prüflinge werden als „Staatlich anerkannte Altenpflegehelfer/innen“ ins Berufsleben starten, für andere ist die Prüfung ein Zwischenschritt, da sie noch weitere Ausbildungsjahre absolvieren und dann das Examen als Pflegefachmann oder -frau ablegen werden.

Die Absolventinnen und ihre Ausbildungsstellen: Eric Beu (Lotte-Gerok-Haus, Lauda), Ashley Knörzer, Natalia Mironov, Anna Steiner (Pflege mobil, Külsheim), Raquel-Sharon Spik (Haus am Röderstein, Großrinderfeld), Jessica Dominick (Pflege mobil Haus am Welzbach, Werbach), Rukiye Gülecin (Haus Rosenglück, Kreuzwertheim), Kadir Gökoluk, Luminita Ulesan (Saarländischer Schwesternverband Haus St. Anna, Külsheim), Sina Kuljis, Tamara Schwankhart, Laura Stefania (Pflegedienst Jens Müller, Wertheim), Semir Dennochweiler (Johanniter-Unfall-Hilfe, Aalen), Alexandra Herr, Diana Kirsch (Johanniter-Unfall-Hilfe Grünsfeld), Thomas Hesse (Johanniter-Unfall-Hilfe Tübingen), Birgit Landkammer (Seniorenzentrum St. Hannah ( Distelhausen), Klara Bene Katharina Erbes (Alloheim Wertheim), Fatima Javaid (Caritas Sozialstation St. Franziskus Miltenberg), Sarah Karres (Emma-Weizäcker-Haus Creglingen), Katja Noack (Haus Lehmgruben, Marktheidenfeld).

