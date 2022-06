Altholz illegal entsorgt

Reicholzheim. Am Metallcontainer in Reicholzheim kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu illegaler Müllablagerung. Nun haben Unbekannte anstelle von Altmetall Altholz im Container auf dem Tauberparkplatz entsorgt. Der unsachgemäß abgelagerte Müll musste auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden, heißt es in einer Mitteilungen der Stadtverwaltung. Diese ist nun auf der suche nach dem Verursacher. Hinweise nehmen die Ortsverwaltung Reicholzheim oder das Ordnungsamt der Stadtverwaltung unter Telefon 09342/301-250 oder E-Mail an volker.mohr@wertheim.de entgegen. Bild: Stadt Wertheim

