Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Energieversorgung - Verbraucher wollen nicht den Launen des Kremls ausgesetzt sein / Wärmepumpen nicht überall einsetzbar Alternativen für Gasheizung gesucht

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Abhängigkeit von russischem Gas suchen Hausbesitzer nach Alternativen. Was bietet sich an? Beim Neubau eines Hauses ist die Antwort einfacher als bei Altbauten.