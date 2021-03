Wertheim. Die Ältestenkreise der evangelischen Kirchengemeinde Wertheim haben sich entschieden, erneut auf Präsenz-Gottesdienste zu verzichten (wir berichteten). Sie tun das aus der tiefen Überzeugung, dass es sich dabei um einen Akt der Solidarität und Menschenliebe handelt und dazu beiträgt, die Fallzahlen im Main-Tauber-Kreis wieder zu senken und das Pflegepersonal und die Ärzte in den Krankenhäusern vor Überlastung zu schützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Haupt- und Ehrenamtlichen der Gemeinden haben sich andere Wege überlegt, die Osterbotschaft zu feiern und in die Gemeinde zu tragen: Unter www.kirchenbezirk-wertheim.de wird es von Gründonnerstag, 1., bis Ostermontag, 5. April, täglich online-Gottesdienste aus der Stiftskirche geben. Am Gründonnerstag, 1. April, um 19 Uhr, am Karfreitag, 2. April, und am Ostersonntag, 4. April, um 10 Uhr bieten die Pfarrerinnen Carolin Knapp und Verena Mätzke Gottesdienste über Zoom unter dem Titel „Kreuz und Licht“ an. Alle Interessierten bekommen den Link dazu nach einer E-Mail an bestenheid.wertheim@kbz.ekiba.de oder unter Telefon: 09342/5055. In einem Gemeindebrief, der diese an alle evangelischen Haushalte gehen wird, finden sich Andachten für die Ostertage, die zu Hause gefeiert werden können.

Wer das Abendmahl zu Hause empfangen möchte, kann im jeweiligen zuständigen Pfarramt anrufen. Dekanin Wibke Klomp, Pfarrerin Carolin Knapp und Pfarrerin Verena Mätzke kommen und feiern eine kleine Abendmahlsliturgie unter Hygienebedingungen. Zudem werden die Kirchen an den Kar- und Ostertagen für Rückzug und Stille geöffnet sein. Am Ostersonntag, 4. April, zu Sonnenaufgang wird Bezirkskantorin Katharina Wulzinger wie im vergangenen Jahr das Osterlob (exultet) vom Turm der Stiftskirche singen.