Alternative Antriebskonzepte für Bahnstrecken im Main- und Taubertal

Wertheim. Auf der Maintalbahn zwischen Aschaffenburg und Wertheim und der Taubertalbahn von der Main-Tauber-Stadt nach Crailsheim verkehren Züge mit Dieselloks.

Wie das Verkehrsministerium Baden-Württemberg auf FN-Anfrage mitteilt, sind die betroffenen Eisenbahnstrecken Bundesschienenwege. Es ist die Aufgabe des Bundes, für Ausbaumaßnahmen und die Modernisierungen seiner Infrastruktur zu sorgen und daher auch die Kosten dieser Maßnahmen zu tragen. Die entsprechenden Ausbaupläne des Bundes sehen eine Elektrifizierung der Abschnitte erst als langfristig möglich an. Konkret bedeutet dies, dass eine Elektrifizierung erst nach 2030 möglich sein wird.

Für den Streckenabschnitt Aschaffenburg-Miltenberg prüft der Freistaat Bayern aktuell, ob eine Finanzierung der Elektrifizierung mit Landesmitteln im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes möglich ist. Das Landratsamt Miltenberg erklärt dazu, Ziel sei es, ein umsteigefreies Fahren von Miltenberg nach Frankfurt / Darmstadt zu ermöglichen, wie es im Deutschlandtakt bereits verankert ist.

Zudem soll eine traktionsfreie Anbindung des Bayernhafens Aschaffenburg mit täglich mehreren Güterzügen, unter anderem von und zu den Nordseehäfen möglich werden.

Wann mit einer Elektrifizierung des Abschnitts zu rechnen ist, lasse sich laut Landratsamt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Für den Abschnitt der Maintalbahn Richtung Wertheim sowie die Taubertalbahn steht eine solche mögliche Finanzierungsalternative derzeit nicht zur Verfügung.

Wertheimer verfasst offenen Brief

Auf die Notwendigkeit einer Elektrifizierung der Bahnanbindung von und nach Wertheim wies der Wertheimer Heinz Staubitz in einem offenen Brief hin, den er Anfang April an den Baden-Württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann schrieb.

Staubitz ist nach eigenem Bekunden ein häufiger Bahnnutzer und begeisterte Modelleisenbahner. Die Bahn sei eine gute Alternative, um von A nach B zu kommen, auch für ältere Menschen, die nicht mehr selbst Auto fahren wollen. „Eine Elektrifizierung der Taubertalbahn ist wichtig, um den Kreis beim Bahnverkehr nicht abzuhängen“, erklärt er im FN-Gespräch. Sie sei für die Zukunftsfähigkeit der Strecke bedeutend.

Außerdem wären Investitionen in die Bahnstrecke ein Zeichen für deren langfristigen Erhalt. Im Schreiben mahnte Staubitz die Elektrifizierung sowohl der Taubertalbahn als auch des Abschnitts Miltenberg- Wertheim der Maintalbahn an. „Denken Sie dran, Herr Verkehrsminister von Baden-Württemberg, auch Nebenstrecken enden am Hauptbahnhof von S 21 Stuttgart“, heißt es weiter in dem Schreiben, das Staubitz auch auf Facebook veröffentlichte.

Auf FN-Anfrage berichtet das Verkehrsministerium von der Entwicklung alternativer Antriebskonzepte für die Taubertalbahn. Das Land habe bereits ein Elektrifizierungskonzept auf die Beine gestellt. „Hier wurden und werden auch Streckenabschnitte betrachtet, bei denen eine Elektrifizierung erst langfristig möglich erscheint, wie etwa die Taubertalbahn“, so ein Sprecher des Ministeriums.

Hier wolle man auch fahrzeugseitige Lösungen mit innovativen Antriebssystemen untersuchen, um eine emissionsfreie Beförderung zu gewährleisten. Geplant ist eine entsprechende Studie. Dazu heißt es: „Aus Gründen des Umweltschutzes sollen in Baden-Württemberg keine Neufahrzeuge mit Dieselantrieb mehr beschafft werden.“

Dennoch bestehe mittelfristig der Bedarf, neue Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf den nicht elektrifizierten Stecken einzusetzen. Es sei derzeit offen, welche Techniken dazu zum Einsatz kommen könnten. Geprüft werden Züge mit Oberleitungselektrifizierung, der Einsatz von Wasserstoff-Hybrid- (H2MU), von Oberleitungs-/Batterie-Hybridzügen (BEMU) oder von Dieselhybridzügen.

Vergabeverfahren läuft

„Je nach Option sind an den Strecken spezifische zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen erforderlich.“ Die Untersuchung solle nun Erkenntnisse über die technische Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen zur Erreichung eines lokal emissionsfreien Schienenpersonennahverkehrs auf nicht elektrifizierten Strecken erarbeiten. „Die Ergebnisse der Studie sollen die Basis für eine integrierte Planung von Fahrzeugeinsatz, Vergabenetzen und Infrastruktur mit den genannten Zielen bilden und den zeitlichen Gesamtrahmen aufzeigen.“ Die ausgeschriebene Untersuchung solle die spezifische Situation in ganz Baden-Württemberg betrachten und hieraus Empfehlungen für das weitere strategische Vorgehen herausarbeiten.

Auftraggeber für die Untersuchung ist die landeseigene Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW). Derzeit läuft das Vergabeverfahren für die Studie. Es wird angestrebt, den Auftrag im Juni 2021 zu erteilen.

Der Gesamtabschluss des Projekts ist derzeit im Frühjahr 2022 vorgesehen. Die Studie wird über die Nahverkehrsgesellschaft finanziert, heißt es abschließend.