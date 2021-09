Alter Sportplatz soll zentraler Treffpunkt werden

Höhefeld. Um sich direkt ein Bild zu machen, gehört zur Veranstaltung „Rathaus vor Ort“ immer auch Einrundgang des Stadtoberhaupts und der Verwaltungsmitglieder durch den Stadtteil oder das Dorf. So geschehen auch in Höhefeld am Donnerstag. Begleitet wurde Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Fachleute von Mitgliedern der Ortsverwaltung und eine Reihe von Bürgern. Der Oberbürgermeister bekundete gleich zu Beginn, dass er Höhefeld zwar kenne, die Feinheiten jedoch nicht. Am zentralen Platz am Bürgerhaus war aus Höhefelds Bürgerschaft heraus zu hören, dass man gemeinsam mit der Feuerwehr erreichen wolle, dort Maibaum und Weihnachtsbaum aufstellen zu können. Der frühere Ortsvorsteher Alfred Schwab erläuterte die Historie dieses Platzes, inklusive einstiger Probleme.

Nur ein paar Schritte weiter am Kindergarten, erklärte Kindergartenleiterin Nicole Segner, dass es im Kindergarten sehr beengt sei, zudem alles sehr alt. Helfen könne ein Anbau oder eine Erneuerung. Es sei angekommen, dass der Kindergarten fit gehalten werden solle, sagte der Oberbürgermeister. Renovierung und Anbau würden helfen, die Anforderungen zu erfüllen. Die Einrichtung in Höhefeld sei als eine der nächsten dran.

Eine weitere Station war der alte Sportplatz, wo laut Ortsvorsteher Christian Stemmler vor 30 Jahren zuletzt trainiert wurde. Der Bereich habe sich inzwischen in eine „Rennstrecke der Spaziergänger und Wanderer“ entwickelt. Man wolle hier sukzessiv und gemeinsam mit den Bürgern einen Ort der Begegnung für Jung und Alt schaffen. Ruhebänke könnten aufgestellt werden, ein Basketballfeld sei da, man denke an ein Beachvolleyballplatz oder an einen Boule-Platz. Die Maßnahme könne gemeinsam mit der Jugend und dem Verein für Obstbau, Garten und Landschaft Höhefeld umgesetzt werden. Der Weg dahin und am Platz vorbei ist Teil es europäischen Kulturwanderwegs und soll ebenfalls aufgewertet werden, der Gedanke gehe in Richtung Natur- und Erlebnispfad, beispielsweise mit einer Obsthecke als Wind- und Sichtschutz für Platz.

Herrera Torrez sprach von einer „klasse Idee“ und einer Aufgabe für die Ortschaft. Er betonte, es könne nicht sein, dass nur gesagt werde, „Stadtverwaltung, mach mal“. Dies sei ein Projekt, an dem die Ortschaft wachsen könne und schließlich sagen könne, dies selbst geschaffen zu haben. Der Oberbürgermeister sprach ein Zusammenspiel an, zwischen Bürger, die anpacken und dem städtischen Haushalt, der unterstützend helfen könne. Die Entwicklung könnte in einigen Jahren geschehen und mit eigener Initiative. „Wir brauchen die Unterstützung der Stadt“, machte Ortsvorsteher Christian Stemmler deutlich. Finanzdezernent Herbert Wießner sah in der Umgestaltung des Platzes „ein klassisches Projekt für Leader“. Norbert Kippes, Mitglied im Ortschaftsrat, stellte klar, dass man hier etwas Einmaliges für die Bevölkerung rund um Wertheim aufbauen könne.

Weiter ging es zum Löschweiher. Alexander Ries, Feuerwehr-Kommandant der Abteilung Höhefeld, sprach an, dass der Löschweiher zwar undicht sei und nicht mehr benötigt werde. Dennoch wolle man diesen erhalten. Auch hier gehe der Gedanke in Richtung „Eigenregie“. Im Neubaugebiet sprach der Oberbürgermeister von „schönen Bauplätzen“.

Mit einem zwischenzeitlichen Blick auf die Luthereiche erreichte die Gruppe den bisherigen Dorfplatz gegenüber dem alten Rathaus. Das Gemeindehaus zu sanieren, sei ein großes Projekt, so Stemmler. Elisabeth Flegler erklärte zu dessen Umbau, dass sich dies momentan schwierig gestalte. hpw