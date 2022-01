Alloheim Wertheim: Offene Fragen müssen geklärt werden

Als die Landesregierung im August vergangenen Jahres die Booster-Impfungen insbesondere für besonders gefährdete Gruppen empfahl, kam es logischerweise zu einem Ansturm auf Impfstoffe und Termine für Pflegeeinrichtungen. Bei Alloheim will man sich „zeitnah“ darum gekümmert und eine Anfrage an Mobile Impfteams gestellt haben. Das Landratsamt wiederum sagt, dass keine Anfrage eingegangen sei.

An irgendeiner Stelle muss also etwas gehörig schiefgegangen sein. Aber offenbar ist das Pflegeunternehmen nicht an einer restlosen Klärung des Vorgangs interessiert und weigert sich, genauere Auskünfte über den Vorgang offenzulegen. Ging die Anfrage in den Mühlen der Bürokratie unter? Kam sie überhaupt an? Es gibt offene Fragen, die beantwortet werden sollten. Denn solch ein Vorfall darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ansonsten könnte er sich wiederholen.

Rein rechtlich gesehen ist offenbar alles in Ordnung. Für den Schutz von Pflegeheimbewohnern braucht es aber mehr als gesetzliche Vorschriften. Sorgfalt gehört dazu. Immerhin steht der Verdacht im Raum, dass wegen organisatorischer Verzögerungen Menschen ihr Leben gelassen haben.

