Alles andere als ein klarer Schnitt

Wertheim. Kontinuitäten und Neubeginne – auch in Wertheim? Die schwierigen Wege zur Demokratie nach 1945 legt Prof. Dr. Philipp Gassert, Heidelberg, in einem Vortrag (hybrid) am Donnerstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber und per online-Übertragung via GoToWebinar dar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im historischen Rückblick wirkt das Jahr 1945 wie eine klare Zäsur: Militärisch war die Wehrmacht geschlagen, das Deutsche Reich staatlich ausgelöscht, der Nationalsozialismus untergegangen. Städte lagen in Schutt und Asche, Menschen irrten in Ruinen umher, Millionen wurden aus ihrer Heimat vertrieben, Soldaten gingen in Kriegsgefangenschaft. Die politische und militärische Führung des Landes wurde in Nürnberg vor Gericht gestellt. Intellektuelle und Schriftsteller hofften auf einen geistigen Neuanfang. Es war, auch in Wertheim, eine Phase der Unsicherheit, der Neuorientierung, aber auch der Besinnung auf Althergebrachtes. Der Vortrag fragt nach Kontinuität und Wandel in der Übergangsphase nach 1945 und erinnert an historische Weichenstellungen, auf denen unser Gemeinwesen bis heute basiert.

Nach dem Krieg – im Bild ein amerikanischer Panzer am Engelsbrunnen – begann auch in Wertheim eine Phase der Neuorientierung. © Fotoarchiv Wehnert StAWt S-N 70, Nr. 402

Der gebürtige Wertheimer Prof. Dr. Philipp Gassert lehrt Zeitgeschichte am Historischen Institut der Universität Mannheim und ist Mitglied des Vorstands der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg.

Die Veranstaltung findet im Vortragssaal des Archivverbunds in Bronnbach statt. Für eine Teilnahme gelten die 3G-Regeln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zeitgleich kann der Vortrag über das Videokonferenzprogramm GoToWebinar mitverfolgt werden. Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich. Anmeldung zur Teilnahme in Bronnbach: stawertheim@la-bw.de; 09342/91592-0 sowie Anmeldung zur online-Teilnahme über die Homepage: www.landesarchiv-bw.de/de/aktuelles/termine/7182. Veranstalter ist der Archivverbund Main-Tauber, Kulturamt Kloster Bronnbach.