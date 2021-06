Alle Schüler kehren in Unterricht zurück

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 4. Juni) 120 Personen mit dem Corona-Virus infiziert – zehn weniger als am Mittwoch. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4707 positiv getestete Personen (plus sechs). Genesen sind 4372 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 19,8 (Quelle: RKI). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt weiterhin bei 215. Drei Patienten werden stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 335 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Da die 7-Tage-Inzidenz für Main-Spessart stabil unter 50 liegt, kehren nach den Pfingstferien am Montag, 7. Juni, alle Schüler in den Präsenzunterricht zurück. Die bislang geltende Vorgabe des Mindestabstandes entfällt.

Um den Gesundheitsschutz nochmals weiter zu erhöhen, hat der Ministerrat des Weiteren beschlossen, dass ab dem 7. Juni auch für Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich Unterrichtsraum) verpflichtend sein wird. Eine entsprechende Trageempfehlung galt schon länger. lra