Alle Külsheimer sind bei „Offenem Treff“ willkommen

Külsheim. Wo steht in Külsheim welcher Brunnen? Im Stil von „Dalli Klick“ können die Besucher des „Offenen Treffs“, die meisten sind Seniorinnen, hier raten. „Das war gar nicht so einfach. Früher sah vieles anders aus“, erklärt die 82-jährige Maria Lawo, die in Külsheim geboren ist und ihr ganzes Leben hier verbrachte. Heute lebt sie in der Seniorenwohnanlage „Blaues Haus“ und freut sich, wenn jeweils am ersten Montag im Monat der „Offene Treff“ öffnet.

Das Brunnen-Quiz sei die Notlösung gewesen, erklärt Bernd Zimmerle, seit 2019 Vorsitzender des Elisabethenvereins. Eigentlich war ein Konzert mit Liedermacherin Stefanie Schwab geplant. Doch diese hatte am Morgen wegen Krankheit abgesagt. „Eigentlich wollten wir singen“, bedauerte Lawo. „Aber das mit den Brunnen war auch interessant.“

Etwa 20 Besucherinnen und Besucher kommen regelmäßig zum „Offenen Treff“. Einige wohnen im Haus, andere in eigenen Wohnungen in Külsheim. Auch wenn es im Normalfall Senioren seien, sei jeder willkommen, betont Zimmerle. „Wir weisen keinen ab.“ Ein Team sorgt für die Verpflegung der Gäste.

Dies gilt auch für die anderen Angebote des Vereins, der aus der Tradition der Kirchengemeinde St. Elisabeth 1997 entstanden ist. „Früher ist man, wenn man Sorgen hatte, zu den Schwestern gegangen“, erinnert sich Zimmerle. Seit diese nicht mehr da seien, versuche der Verein, die Lücke zu füllen. So bietet er neben dem Treff Beratung, einen Besuchsdienst, eine Betreuungsgruppe mit Fachkraft, Fahrdienste und Nachbarschaftshilfe an.

Den Treff gibt es schon viele Jahre. Während der Corona-Zeit war er allerdings weggebrochen. „Jetzt bauen wir langsam wieder auf. Früher war der Treff unregelmäßig, jetzt wollen wir ihn am ersten Montag im Monat jeweils von 13 bis 17 Uhr etablieren“ erklärt Zimmerle, der gemeinsam mit Heike Obst und Silvia Wolf den Vorstand bildet.

Es gibt Kuchen auf Spendenbasis und meist ein Programm: entweder zur Jahreszeit passende Feste wie im Februar Fasching oder ein Herbstfest, ein kleines Konzert, wie es für dieses Mal geplant war, oder auch eine Infoveranstaltung wie beim nächsten Treff am 8. Mai. Dabei ist ein Referat zum Thema Patientenverfügung vorgesehen.

Das Programm wird vom Verein finanziert. Den Verantwortlichen ist es wichtig, dass keiner wegen fehlender finanzieller Möglichkeiten fernbleiben muss.

Die Räume hat der Verein gemietet, den Gemeinschaftsraum und das Büro. Von der Seniorenanlage selbst sei man unabhängig, erklärt der Vorsitzende. Doch viele der Bewohner nutzten die Beratung, etwa zu den Pflegestufen.

Eingeladen zum Treff wird jeweils über verschiedne Medien. Und natürlich durch Mundpropaganda. So hat Lawo ihre Nachbarin Christa Lange mitgebracht. „Es ist ja nicht schön, nur allein in der Wohnung zu sitzen“, meint die 80-jährige Witwe, die vor vielen Jahren mit ihrem Mann von Dortmund nach Külsheim gezogen war. „Wir haben hier eine gute Gemeinschaft“, sagt sie. „Und die Unterhaltungen sind schön“, ergänzt Lawo.

Das gesamte Engagement des Vereins erfolgt durch die Mitglieder ehrenamtlich. Und daher werden, wie meist in solchen Fällen, dringend neue Helferinnen und Helfer gesucht. Beispielsweise als Fahrer. „Da braucht man nur einen Führerschein“, betonen die Verantwortlichen. Auf diesem Weg kam auch Bernd Zimmerle selbst 2017 zum Verein.

Für andere Tätigkeiten sind Fortbildungen notwendig. Um diese anzubieten, hat man pragmatische Lösungen gefunden, etwa den Referenten online zuzuschalten, damit die Teilnehmenden nicht weit fahren müssen, oder eine Kooperation mit Vereinen aus Hardheim und Tauberbischofsheim, um genug Teilnehmer zusammenzubekommen.

So könne zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe nicht mehr in dem Umfang angeboten werden, wie sie angefragt werde. Hier geht es um Mithilfe im Haushalt. Der Verein schaue sich bei einer Anfrage den Haushalt an und schätze ab, wie viele Stunden Hilfe gebraucht wird. Dann suche man bei ihren Ehrenamtlichen nach jemandem, der die Aufgabe übernehmen kann.