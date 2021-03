Wertheim. Eine neue Broschüre bündelt alle Informationen rund um die Themen Bauen und Wohnen in Wertheim. Das Heft „Wohnen in Wertheim“ wurde unter Federführung des Referats Wirtschaftsförderung, Liegenschaften konzipiert und im Design an die Informationsangebote der Stadt Wertheim angepasst. In diesem Zusammenhang hat das Team der Wirtschaftsförderung das etablierte Strukturdatenblatt optischen überarbeitet.

„Wohnen in Wertheim“ informiert auf 16 Seiten über den Wertheimer Immobilienmarkt. Das Angebot reicht von der liebevoll sanierten Altstadtwohnung über Miet- oder Eigentumswohnungen bis hin zum Bauplatz in den Ortschaften. Die Broschüre verdeutlicht die vielen Pluspunkte, die für Wertheim als Wohnort sprechen.

Kern der Publikation sind „Steckbriefe“ der acht Wohnbaugebiete, die aktuell vermarktet werden. Mit Bauplatzgrößen von 440 bis 910 qm und einem Bauplatzpreis ab 58 Euro/qm dürfte für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel der passende Bauplatz zu finden sein. Darüber hinaus zeigt die Broschüre Fördermöglichkeiten für die Schaffung von Wohnraum sowie die Sanierung und Nutzung leerstehender Altbauten auf und nennt Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung.

Das Strukturdatenblatt zeigt Unternehmen, Investoren und Projektentwicklern die wichtigsten Kennzahlen Wertheims und verdeutlicht die Vorzüge des Wirtschaftsstandorts. Die 20-seitige Broschüre erscheint in dieser Ausführlichkeit seit 2010. Nun war es Zeit, ihr ein neues Design zu geben. Neben den regelmäßigen Aktualisierungen der Zahlen zu Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Familie, Gesundheit, Wohnen, Tourismus, Bildung und Kultur etc. wurden für diese Ausgabe die Informationen zu den elf Weltmarktführern am Standort Wertheim grundsätzlich überarbeitet. Anlass war die Platzierung Wertheims in der neuesten Ausgabe des Lexikons der deutschen Weltmarktführer. stv