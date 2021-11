Alide Englert geht in den Ruhestand

Dietenhan. Wenn sich jemand 38 Jahre lang mit großen Engagement bei sehr kleinem Geld um etwas kümmert, dann ist dies allemal eine Ehrung wert, wenn diejenige in Rente geht. So geschehen am Montagabend während der Sitzung des Ortschaftsrats in Dietenhan. Einen herzlichen Applaus und einen großen Präsentkorb gab es für Alide Englert – der guten Seele des Bürgerhauses. Viele Jahre kümmerte sich sie darum, das Bürgerhaus in Schuss zu halten. Englert wird am 31. Dezember in Rente gehen.Ortsvorsteher Frank Helm sprach bei der Verabschiedung, davon, dass Alide Englert nur sehr schwer zu ersetzen sein wird.

