Aktuelle Wassertemperaturen machen Fischen in Main und Tauber zu schaffen

Mit Sorge schaut Horst Weid an diesem Morgen auf das Thermometer, das er gerade aus der Tauber gezogen hat. Weid ist seit Jahren Obmann in der Fischer- und Schiffergenossenschaft Wertheim. Aufgabe des Vereins ist es in erster Linie, den Fischbestand zu erhalten. Am Main ist der Verein für eine Strecke von knapp 20 Kilometern verantwortlich: von der Autobahnbrücke in Bettingen bis Grünenwört.

...