Aktuelle Termine

Main-Tauber-Kreis. Viele im Haushalt verwendeten Produkte enthalten umweltbelastende, gefährdende oder zum Teil giftige Stoffe. Diese schadstoffhaltigen Rückstände können selbst in geringen Mengen erhebliche Umweltbelastungen hervorrufen. Diese Problemstoffe dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll gelangen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) sammelt deshalb schadstoffhaltige Problemabfälle aus privaten Haushalten im Rahmen einer Sonderaktion ein. Hierfür kommt das Schadstoffmobil in viele Städte und Gemeinden des Landkreises. Industrie, Handel und Gewerbe sind jedoch gesetzlich verpflichtet, ihren Sondermüll auf eigene Kosten über zugelassene Entsorgungsbetriebe entsorgen zu lassen.

Die mobile Schadstoffsammlung findet statt am Mittwoch, 30. Juni: Gamburg, 8 bis 9 Uhr, Dreschplatz am Sportplatz und in Werbach, 9.45 bis 10.45 Uhr auf dem Marktplatz.