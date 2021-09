Aktionstag „Markt und Meer“ in Wertheim am 4. September

Wertheim. Beim Aktionstag „Markt & Meer“ bereichern auf dem Wochenmarkt am Samstag, 4. September, von 9 bis 14 Uhr wieder Gaststände das Angebot der Stammhändler auf dem Wertheimer Marktplatz.

Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb „Stadtradeln“ vom 9. bis 29. September kann man am Stand von „Bike & Sports“ zwischen 10 Uhr und 14 Uhr sein Fahrrad kostenlos durchchecken lassen. Familie Daubinger aus Gollhofen bietet Artischockenblüten zum Dekorieren an. Am Stand von Thea Wildermuth aus Esselbach gibt es Selbstgenähtes. Klaus Malek aus Sonderriet präsentiert Kunstwerke aus Holz. Flohmarkt-Fans können am Stand der Malteser stöbern. Hobbyzüchter Horst Eilender aus Kreuzwertheim bietet für Haus und Garten Sukkulenten zum Kauf an.

Die Stammbesatzung des Wochenmarktes ist mit ihrem umfangreichen Sortiment präsent. Alle Marktbesucher sind gebeten, bei ihrem Einkauf den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten oder eine medizinische Maske zu tragen. stv