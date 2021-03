Wertheim. Anlässlich des Internationalen Frauentages am Montag, 8. März, veranstaltet die städtische Gleichstellungsbeauftragte zusammen mit dem Frauenverein das alljährliche das Frauenfest. Nachdem im vergangenen Jahr das 25-Jahre-Jubiläum auf der Burg gefeiert wurde, macht in diesem Jahr Corona ein Zusammenkommen unmöglich. Deshalb haben die Veranstalterinnen gleich zwei coronakonforme Aktionen geplant. Zum einen gibt es eine virtuelle Zeitreise. In Zusammenarbeit mit dem Grafschaftsmuseum stellen sie berühmte Wertheimerinnen und Kreuzwertheimerinnen wie beispielsweise Margarete Camerer oder Rosa Müller online mit Videos vor. Die Videos sind ab dem 8. März auf der Homepage des Frauenvereins unter https://frauenverein-wertheim.de zu sehen. Einige der Frauen finden auch beim Wertheimer Frauenweg Erwähnung, für den das Grafschaftsmuseum im Jahr 2007 Hinweistafeln an deren ehemaligen Häusern angebracht hat.

Der Flyer über den Frauenweg wird neu gedruckt und liegt ab dem 8. März aus. Dahinter steht auch die Anregung der Veranstalterinnen, bei der nächsten Vergabe von Straßennamen Frauen zu berücksichtigen.

Zudem verteilen die Veranstalterinnen zusammen mit der Fair-Trade-Steuerungsgruppe am 8. März Fair-Trade-Rosen. Damit machen sie auf die Forderung von gleichen Rechten für Frauen aufmerksam.