Aktion „Gelbes Band“ kommt im Ort gut an

Ob Viehtrieb, Kindergartenbedarfsplan oder Obstpflückaktion, auf der Ortschaftsratssitzung in Grünenwört kamen viele Themen zur Sprache, welche die Bürger bewegen.

Grünenwört. Die Ortschaftsratsitzung am Dienstag im Mehrzweckgebäude war vor allem von Informationen geprägt. Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf berichtete über die aktuelle Sperrung des Säutriebes, offiziell Viehtrieb genannt. Diese sei nötig, weil eine instabile Sandsteinmauer am Weg einsturzgefährdet ist. Zwei Drittel der Mauer seien im städtischen Eigentum. Ursprünglich habe man eine einfache Lösung zur Absicherung angedacht. Bei dieser sollte der beschädigte Teil abgetragen werden. Die Naturschutzbehörde bestehe jedoch auf Wiederherstellung der Mauer, so Oberdorf. Der Bauhof wolle Mitte Oktober mit den nötigen Arbeiten beginnen.

Ärger mit dem Hundekot

Einen Teilerfolg gibt es bei der „Aktion Hundeschilder“ zu verzeichnen. Am Wirtschaftsweg entlang der L2310 lag viel Hundekot. Aus diesem Grund wurden acht Schilder aufgestellt, mit der Aufforderung, die Hinterlassenschaften des eigenen Hundes mitzunehmen und zu entsorgen. „Die Situation hat sich verbessert, aber noch immer bleibt Kot zurück.“

Eine leichte Verbesserung sei auch in Sachen Straßenreinigung und Entfernung von Unkraut auf Gehwegen zu vermelden, ergänzte der Ortsvorsteher. „Pflege und Räum- und Streupflicht besteht auch an Gehwegen an unbebauten Grundstücken!“, wurde nochmals betont.

Guten Anklang im Ort habe die Aktion „Gelbes Band“ gefunden. Entlang des Wirtschaftsweg an der L 2310 sind Bäume mit diesem Band markiert. Von diesen Bäumen darf man Äpfel in haushaltsüblichen Mengenpflücken (wir berichteten).

Mit Blick auf die Kindertagesstätte „Burg Wirbelwind“ stellte er fest, dass die Entwicklung der Kinderzahl im Bereich, der über Dreijährigen in Zukunft leicht rückläufig sei. Laut Kindergartenbedarfsplanung gebe es in der Einrichtung Ende des laufenden Kindergartenjahres 20/21 26 Kinder über drei Jahre und sieben Kinder von einem bis drei Jahre. Am Ende des Kindergartenjahres 21/22 werden es 22 Kinder über drei Jahre und sieben Ein- bis Dreijährige sein. Weiter informierte der Ortsvorsteher das eine neue Friedhofssatzung für Friedhöfe in der Kreisstadt Wertheim ist in Planung ist.

Für die Ehrenamtsveranstaltung „Miteinander-Füreinander“ der Stadt Wertheim die diesmal in Höhefeld stattfindet, wurden aus Grünenwört bei den Erwachsenen sieben Paare und bei den Heranwachsenden vier Jugendliche gemeldet.

Einstimmig fasste der Ortschaftsrat den Empfehlungsbeschluss für die Jagdverpachtung bis ins Jahr 2031 des Jagdbogens Grünenwört. Dieser ist nahezu identisch mit der Gemarkung des Dorfs. Der Jagdbogen wurde an eine Jagdgemeinschaft verpachtet.

Diese besteht aus den bisherigen Pächtern Peter Amerian (Höchberg), Elmar Runge (Mondfeld) sowie dem neu hinzugekommenen Pächter Volker Herbert (Wertheim-Sachsenhausen).

Die Kranzniederlegung am Volkstrauertag werde auf jeden Fall durchgeführt. Form und Teilnehmerzahl seien von der Pandemieentwicklung abhängig. Aus Reihen der Bürger wurde auf Ratten im Kanalsystem im Rainfeld hingewiesen. ortsvorsteher Ludwig Oberdorf will die Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) informieren.

Bürger aus dem Dorf äußerten die Befürchtung vor stärkerer Lärmbelastung durch weitere Ansiedelungen von Unternehmen in der Straße Reichenäcker und weiteren Bereichen nahe Grünenwört. Die Geräuschbelastung durch das Industriegebiet sei jetzt schon zu hoch, wurde betont.