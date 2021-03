Marktheidenfeld. Das Erlebnisbad Wonnemar ist seit Wochen geschlossen. Gegen die Betriebsgesellschaft des Bades in Marktheidenfeld wurde Anfang Dezember ein Insolvenzverfahren eröffnet. Seitdem wurde das Bad, entsprechend einer Pressemitteilung der Stadt, von der Stadt und der Marktheidenfelder Bäder GmbH im Notbetrieb geführt.

AdUnit urban-intext1

Weiter ausgeführt wurde in der Mitteilung, dass seit Anfang Februar 2021 die AIM SPA Deutschland GmbH Eigentümer eines wesentlichen Teils der interSPA-Gruppe ist, zu der auch die Besitzgesellschaft des Wonnemar gehört.

Erste Gespräche

Wie Marktheidenfelds Erster Bürgermeister Thomas Stamm in der Mitteilung erklärt, haben bereits erste Gespräche zwischen Vertretern der Stadt sowie Robert Maier und Rupert Atzberger vom Investor AIM SPA aus Passau stattgefunden. Zwischen den beiden Parteien werde in den nächsten Wochen die Zukunft des Wonnemar in Marktheidenfeld thematisiert.

Sobald es bei den Gesprächen erste Ergebnisse gäbe, werde die Stadt Marktheidenfeld die Öffentlichkeit informieren, heißt es in dem Schreiben. pm