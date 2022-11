Adventszeit in Waldenhausen eingeläutet

Waldenhausen. Traditionell haben die Waldenhäuser mit ihrem Weihnachtsmarkt am Samstag die Adventszeit in der Ortschaft eingeläutet. Der Weihnachtsmann hatte dieses Jahr einen Engel als Vertretung geschickt. Zusammen mit den Dorfkindern wurde der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz geschmückt. Zur Belohnung gab es einen Hefeengel. Die zahlreichen Besucherinnenund Besucher nutzten die Gelegenheit, an den Ständen rund um das Rathaus einige Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Hier gab es allerlei und in liebevoller Handarbeit gefertigte Back- und Strickwaren sowie Fair-Trade-Produkte, außerdem Leckeres aus Küche und Keller. Wie es in der Mitteilung der Ortsverantwortlichen weiter heißt, dürfen die Dorfbewohnerinnen und -bewohner auch wieder auf die am 1. Dezember startende Adventsfensteraktion gespannt sein. Täglich ist dann ein liebevoll geschmücktes Weihnachtsfenster zu sehen, das das ganze Dorf zum Leuchten bringen wird. Bild: Gerrit Lang

