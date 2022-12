Adventsstimmung im Kloster Bronnbach

Der Weihnachtsmarkt im Kloster Bronnbach erfreut Menschen jeden Alters. Er präsentierte sich am zweiten Adventswochenende im Ambiente des gotischen Kreuzgangs, entlang der Außenfassade des Klosters und neu auch im beheizten Prälatensaal.

Bronnbach. Bereits am Samstag kamen die Menschen gerne und zahlreich. Ursula Mühleck, Dezernentin des Landratsamts Main-Tauber-Kreis für Kreisentwicklung und Bildung, sagte bei der samstäglichen Eröffnung am Christbaum im Kreuzganginnenhof, auch sie freue sich, dass der Weihnachtsmarkt im Kloster Bronnbach wieder stattfinden könne. Dies sei in den vergangenen zwei Jahren auf Grund der Corona-Pandemie nicht der Fall gewesen.

Nun gelte die besondere Aufmerksamkeit wieder duftendem Glühwein, festlichem Hüttenzauber und schönsten Handwerkskreationen, bedeutete Mühleck strahlend. Traditionell am zweiten Adventswo-chenende könne das vielfältige Warensortiment ausgewählter Anbieter im Ambiente des gotischen Kreuzgangs und entlang der Außenfassade des Klosters genossen werden, neu auch im beheizten Prälatensaal. Handwerker, Hobbykünstler und viele weitere Beschicker stellten ihre Produkte aus und boten sie zum Kauf an

Die Dezernentin ging kurz auf die Dekorationen aus Holz, Keramik oder anderen Materialien, Glaswaren, Schmuck, Naturprodukte, Selbstgebackenes, Gebasteltes und Selbstgenähtes ein. Sie zeigte sich sicher, dass für jede und jeden etwas dabei sei und sicherlich fänden sich an den Ständen auch diverse Weihnachtsgeschenke. Die stimmungsvoll geschmückten Buden entlang der Außenfassade der historischen Klosteranlage böten Erwärmendes für das Herz und die Augen, versprach Mühleck. Sie verwies auf Glühwein, Punsch sowie kleine Speisen und Delikatessen, im barocken Bernhardsaal Kaffee und Kuchen.

Die Sprecherin verwies auf den schönen Blick auf den Weihnachtsmarkt aus den unterschiedlichen Richtungen und benannte die anstehenden musikalischen Darbietungen in der Klosterkirche durch die Musikkapelle Dertingen, den Chor „Imaté Reicholzheim“, den Musikverein Dörlesberg und die Formation „3 Freunde“. Sonntags werde in der Klosterkirche eine Heilige Messe gefeiert, musikalisch gestaltet vom Bronnbacher Bläserensemble. Mühleck ließ wissen, auch das Christkind habe sich angesagt.

Sie würdigte die vielen guten Ideen, die zum Gelingen dieses Weihnachtsmarkts beigetragen haben. Ihr besonderer Dank galt den Patres der Missionare von der Heiligen Familie, dem Heimatverein Reicholzheim sowie allen Ausstellern und Mitwirkenden. Die Adventsstimmung im Kloster ließ sich trefflich genießen. An den Ständen durfte gestöbert werden und der eine oder andere ließ sich erstmals in die richtige Weihnachtsstimmung bringen. Der Klosterladen und die Vinothek waren für Einkäufe und Verkostungen geöffnet. Die Besucher aus allen Himmelsrichtungen und aus allen Altersklassen freuten sich über wärmende Getränke und all das, was an adventlichen Spezereien geboten wurde.

Bei einsetzender Dunkelheit wurde die Atmosphäre durch die warmen Lichter noch heimeliger. So genossen alle die vorweihnachtliche Stimmung in den klösterlichen Mauern von Bronnbach.