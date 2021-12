„Advent im Schaufenster” sorgt in Wertheim für Weinhnachtsstimmung

Wertheim. „Advent im Schaufenster“, heißt es seit dem ersten Advent bei fünf Häusern in der Kappellengasse, der Eichelgasse und Rathausgasse. Dank des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim können Interessierte dort mit Hilfe von schönen Figurenwelten, Texten und Audiobeiträgen die Geschichte hin zu Jesus Geburt erleben. Die fünf Fenster stehen dabei unter dem Motto: „Auf dem Weg nach Betlehem“.

Fenster eins widmet sich der Verheißung des Jesaja zur bevorstehenden Geburt des Messias. Fenster zwei erzählt die Verkündigung an Maria, in Fenster drei wird die Reaktion von Josef gezeigt. Fenster vier zeigt die Verkündigung an die Hirten auf dem Felde und Fenster fünf zeigt die Sterndeute bei Herodes, wobei die Reaktion des Herrschers im Mittelpunkt steht.

Geschaffen wurden die Fenster von evangelischem Dekanat, dem Schuldekanat und der evangelischen Jugendarbeit im Kirchenbezirk Wertheim mit Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff. „Die Idee dafür hatte die Familie von Carsten Wenzler“, erklärte Dekanin Wibke Klomp am Mittwoch im FN- Gespräch. Diese hätten ihr die Idee vorgestellt. Klomp besprach es mit ihren Kollegen. „Die waren alle begeistert.“ Die ganze Aktion sei recht kurzfristig innerhalb einer Woche umgesetzt worden, ergänzte Schuldekanin Cornelia Wetterich. Nachdem klar geworden sei, dass zukünftig wegen der Pandemie wieder mehr eingeschränkt sein wird, habe man Familien etwas bieten wollen, dass man auch kontaktarm genießen könne.

„Wir möchten die biblische Botschaft in die Stadt zu den Menschen bringen, so dass sie diese beim Spazierengehen oder im Rahmen des Besuchs des Winterzaubers erleben können“, so Klomp weiter. So könnten die Leute beim Verweilen in der Stadt schönes sehen und hören. Außerdem verschönere man die Schaufenster leerstehender Geschäfte. Über die Stadt Wertheim habe man die Kontaktdaten der Besitzer von Leerständen bekommen. Die angefragten Besitzer hätten sofort zugesagt. „Es haben auch einige geöffnete Geschäfte Schaufenster beigesteuert“, freuten sich beide.

„Egli-Figuren“ genutzt

Die drei Verantwortlichen für die Aktion hatten dann gemeinsam überlegt, welche Stationen aus der biblischen Geschichte man zeigen wollte. Zur Darstellung der Szenen hatte man sich für „Egli-Figuren“ entschieden. „Diese beweglichen biblischen Erzählfiguren sind nach ihrer Erfinderin Doris Egli benannt“, sagte Klomp. Sie seien nicht zu kaufen, sondern müssten selbst gefertigt werden. Dazu hatte der Kirchenbezirk schon Kurse angeboten. Die Teilnehmer dieser Kurse hatte man nun angefragt, ob sie ihre Figuren für die Aktion ausleihen. „Es kamen Egli-Figuren aus dem ganzen Kirchenbezirk zusammen“, freute sich die Dekanin. Mit den Figuren und weiteren Elementen wurden die liebevoll gestalteten Szenen in den Schaufenstern geschaffen. Am Abend werden diese auch beleuchtet.

Informationstext

Zusätzlich zu den Figurenszenen gibt es einen Informationstext zum Thema für Erwachsene. Dieser ist mit einem Impuls zum Nachdenken verbunden. „Bei der Szene mit Josef fragen wir den Betrachter beispielsweise, gibt es eine Situation, in der sie bedenken hatten?“, erklärten die Organisatorinnen. Bei Herodes werde die Frage gestellt, was für die Betrachter ein gerechter Herrscher ausmache. Bei den Hirten wird gefragt, wer heute draußen stehe und in die Gesellschaft geholt werden müsse.

Für die Kinder gibt es ein besonderes Angebot. Sie können sich die Geschichte zum Bild vorlesen lassen. Dazu verlinkt ein QR-Code auf die entsprechende Internetseite des Kirchenbezirks. Die nötigen Audiodateien hat die Bezirksjugend erstellt. „Erzählt wird die Geschichte vom Frosch Frederik, den die Kinder schon von Videos unserer Jugendarbeit kennen“, so Wetterich. Klomp ergänzte, auch wer die Figur noch nicht kenne werde die nett erzählten Geschichten mögen.

Ab Heiligabend werde es auch an der Krippe in der Stiftskirche einen QR-Code zur Geschichte für Kinder geben. „Vielleicht machen wir auch noch ein Weihnachtsschaufenster.“ Für den Nachwuchs wird es ab dem kommenden zweiten Adventswochenende zudem ein Quiz geben, dass an den entsprechenden Schaufenstern sowie in der Stiftskirche ausliegt. „In jedem Figurenbild gibt es einen Gegenstand, der nicht in die Zeit oder die Geschichte passt, diesen müssen die Kinder finden.“ Auch damit wolle man die Familien motivieren in dieser schwierigen Zeit rauszukommen. „Die ausgefüllten Quizzettel können, mit der eigenen Adresse versehen, in eine Postbox in der Stiftskirche eingeworfen werden. Für den ausgefüllten Zettel gibt es dann für das Kind eine kleine Überraschung, versprachen die beiden. Bdg

