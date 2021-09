Abschlussveranstaltung Flächen im Dorf gewinnen

Nassig. Zug um Zug setzt die Stadt Wertheim das Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ um, dieses Jahr sind Nassig und Waldenhausen an der Reihe. Die Abschlussveranstaltung für Nassig findet am Dienstag, 21. September, um 18 Uhr in der Wildbachhalle statt. Das Büro Wegner Stadtplanung gibt einen Rückblick auf den Projektverlauf und schlägt Schwerpunkte für die Weiterentwicklung der Ortschaft vor.

Das vom Land geförderte Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ soll helfen, attraktive und kompakte Siedlungsstrukturen zu schaffen. Die dörflichen Ortsteile will man erhalten und stärken und damit auch die Inanspruchnahme neuer Flächen reduzieren. Die Abschlussveranstaltung findet unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt. stv