Es ist schon eine Weile her, dass da oft einer wie eine Figur E.T.A. Hoffmanns mit wehendem schwarzen Cape, breitkremprigem Hut und freudigem Gesichtsausdruck über den Wertheimer Marktplatz eilte – eine schillernde Persönlichkeit. Es war der in Wertheim geborene und hier auch aufgewachsene Vollblutmusiker Helmuth Fritz-Guischard, Chorleiter, Initiator der Bronnbacher Konzerte, Kapellmeister an

...