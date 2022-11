Abkürzung durch den Wertheimer Hofgarten ist verboten

Wertheim/Eichel/Hofgarten. Noch bis Freitag erfolgen die Asphaltierungsarbeiten im Rahmen der Sanierung der Landesstraße L 2310 zwischen Wertheim und Eichel. Seit Montagvormittag ist der Abschnitt zwischen der Kernstadt und dem Eichler Eck deshalb komplett gesperrt. Offiziell wurde eine großräumige Umleitung ausgeschildert. Allerdings nutzen viele Fahrzeugführer Straßen im Hofgarten als Umfahrung der gesperrten Strecke, berichtete Roland Olpp, Vorsitzender des Stadtteilbeirats Eichel-Hofgarten, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der aus Urphar und Kreuzwertheim kommende Verkehr laufe hauptsächlich über die Eichelsteige, die Gerhart-Hauptmann-Straße und den Eichler Höhenweg, so Olpp. Dieser Weg werde gewählt, weil man so den gesperrten Bereich schnellstmöglich umgehen könne. Durch die Parkbuchten in der Gerhart-Hauptmann-Straße sei die Fahrbahnbreite auch bei parkenden Autos nicht eingeengt. „Deswegen neigen einige dazu, hier zu schnell zu fahren.“

Die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs sind, habe scheinbar sehr stark zugenommen. Überhöhte Geschwindigkeiten beobachte man hauptsächlich bei jenen, die von Urphar in Richtung Stadt fahren, erklärte Olpp, der selbst im betroffenen Bereich wohnt. Viele davon seien wohl auf dem Weg zur Arbeit.

Aus Richtung Wertheim kommend wirke die Geschwindigkeitsanzeigetafel „bremsend“. Denn sie verdeutlichte, dass man die erlaubten 30 Stundenkilometer (km/h) überschreite. Zudem wirke hier wohl aus, dass die Fahrer aus einem engeren Straßenbereich in die Gerhart-Hauptmann-Straße fahren. Viele Anwohner würden ihre Fahrzeuge in den betroffenen Straßen auch legal so parken, dass der Verkehr etwas abgebremst wird.

Zum Verkehrsaufkommen im Hofgarten meinte Olpp, dass dieses durch die Sperrung zwangsläufig zugenommen habe. Auch einige Fahrzeuge des Schwerlastverkehrs würden durch den Stadtteil die Sperrung umfahren. „Es sind aber weniger, als wir erwartet haben.“

Für die Bürger von Eichel gehe mit der Sperrung keine Verkehrsbelastung einher. Mit dem bisherigen Gesamtverlauf der Sanierungsmaßnahme zeigte sich Olpp sehr zufrieden. „Es lief alles wie angekündigt.“

Volker Mohr, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Wertheim, betonte, der Ausweichverkehr durch den Hofgarten sei verboten. Eine Fahrt durch den Stadtteil ist nur für Anlieger erlaubt. Dies sei auch deutlich ausgeschildert. Wer dagegen verstoße, begehe eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Verwarngeld belegt ist. Die überörtliche Umleitung sei weiträumig ausgeschildert. Außerdem seien die Informationen über die Sperrung der L 2310 in online angebundene Navigationssysteme eingespeist worden. Dennoch würden diese Angaben nicht alle Fahrzeugführer glauben.

Der Schwerlastverkehr nutze überwiegend regelkonform die überörtlichen Umleitungen, stellte Mohr fest. Es gebe aber auch Ausnahmen: „Am Mittwoch stand ein Lkw vor der Sperrung in Eichel und musste aufwendig in der Ortsdurchfahrt wenden.“ Wohnmobile und Pkw würden, wenn sie vor der Sperrung stehen, die nicht erlaubte Ausweichstrecke über den Hofgarten nutzen. Mohr betonte aber auch, man könne anhand des Kennzeichnens nicht immer darauf schließen, dass es Ortsfremde sind, die durch den Stadtteil fahren. Beispiele hierfür seien Firmenwagen, die Leute aus dem Stadtteil fahren.

Als präventive Maßnahme habe man den „Blitzeranhänger“ im Hofgarten aufgestellt. Dies spreche sich herum, und die Leute würden langsamer fahren. Dennoch wurden viele geblitzt. Von Freitag bis Mittwoch stand der Anhänger in der Eichelsteige bergabwärts. Mohr: „Es wurden über 200 Fahrzeuge gemessen, die zu schnell fuhren, das schnellste mit 63 km/h“

Am Donnerstag stand das Messgerät in der Mitte der Gerhart-Hauptmann-Straße mit Messrichtung aus Urphar kommend. „Ergebnisse liegen uns hier noch nicht vor“, so Mohr. Abschließend betonte er, dass jeder, der die Ausweichstrecke verbotenerweise nutze, solle sich bewusst sein, dass man die Belastung als Anwohner selbst nicht haben möchte.

Auch Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma sprach gegenüber den FN von einer massiven Belastung durch die Sperrung der L 2310. Der ganze Durchgangsverkehr, der sonst über diese laufen würde, fahre nun durch den Altort der Marktgemeinde, beschrieb er seinen Eindruck. Er hoffte, dass die Sperrung wie geplant aufgehoben werden kann. Sollte es zu Verzögerungen kommen, seien Kontrollen der Durchfahrt dringend geboten.