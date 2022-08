Abiturienten trafen sich 50 Jahre nach dem Abschluss

Wertheim. Vor 50 Jahren haben sie am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium die Abiturprüfung bestanden. Grund genug für die Angehörigen des Abiturjahrgangs 1972, dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern. Eingeladen waren alle ehemaligen Schüler, die im Laufe der neun Gymnasiumjahre in den drei Klassen waren, dazu Lehrerkörper, die in dieser Zeit die Schüler unterrichtet haben.

Die Namensschilder, die am Samstagnachmittag beim ersten Beschnuppern im Biergarten des Bronnbacher Klosterhofs noch zum Überwinden von Unsicherheiten und Gedächtnislücken gebraucht wurden, waren spätestens am Abend im Hof des Wertheimer Rathauses, im Convenartis-Keller und danach am romantischen Tauberufer nicht mehr nötig. Mit den ehemaligen Lehrkräften Kunigunde Michelbrinck, Hanns Lichtenberger, Wolf Wiechert und Klaus Wind wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. Gedacht wurde dabei auch der zehn ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler, die verstorben sind.

„Münz“ besichtigt

Das Organisationsteam um Hans Müller-Rodenbach hatte für das Wochenende ein abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet. Ein Höhepunkt dabei war am Sonntag die Besichtigung der Alten Münz. Das Gebäude, eines der ältesten Bürgerhäuser in der Altstadt, wird seit einigen Jahren von einer Gruppe um die ehemaligen Mitschüler Cornelia Sachs und Hans Müller-Rodenbach mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz aufwendig saniert.

Auch beim Altstadtfest waren Angehörige des Schuljahrgangs aktiv: Den rockigen Schlusspunkt der Fete setzte am Sonntagabend vor dem Eingang der Stiftskirche die Band „Free Spirit“, in der Peter Schwab den Bass spielt. Bereits zum verregneten Festauftakt am Freitag hatte auch Rainer Lotz in der Eichelgasse mit der Band „Jam Gang“ seinen Auftritt. Zum Erinnerungsfoto traf man sich am Tauberufer hinter dem Arkadensaal. Auf das nächste Treffen wollen einige Angehörige des Schuljahrgangs nicht wieder zehn Jahre warten.

Die noch in Wertheim und Umgebung Wohnenden kommen ohnehin schon derzeit öfter mal zusammen.