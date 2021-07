Abitur am Dietrich-Bomhoeffer-Gmynasium: „Werdet wirksam, entwickelt Strahlkraft”

Wertheim. Die Sonne strahlte am Freitagabend mit den glücklichen Abiturienten des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums um die Wette. Nach zwei besonderen Jahren nahmen sie ihre Zeugnisse bei einer stimmungsvollen Feier im Graben der Burg Wertheim in Empfang, bevor sie ganz nach ihrem Abimotto, das Weite suchen wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiter Reinhard Lieb lobte die tollen Leistungen des Jahrgange, der sich in einem der besten Notendurchschnitte der Schulgeschichte von 2,0 widerspiegelt. Dreimal gab es auch die 1,0. Aber auch außerhalb des Unterrichts haben sich die jungen Leute eingebracht, als Paten, beim Theaterspielen, Musik machen und vielem mehr.

Die erfolgreichen Absolventen des Abiturjahrganges 2021 am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim (in alphabetischer Reihenfolge) Die Absolventen und die vergebenen Preise: Marie Ackermann (Altenbuch), Philipp Amend (Sachsenhausen) - Schulpreis, Anerkennung für Theater AG, Anerkennung für Ton-Technik-AG, Lea Berberich (Reicholzheim), Ann-Kathrin Bischof (Reinhardshof) - Fachpreis evangelische Religion, Jonas Blank (Sonderriet) - Schulpreis, Anerkennung für Ton-Technik-AG, Helena Blatt (Wiebelbach), Cosima Brünner (Nassig), Maximilian Brüstle (Wertheim) - Schulpreis, Preis der Vereinigung der deutschen Mathematiker (DMV), Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker (GDCH), Vorschlag für die Studienstiftung des deutschen Volkes, Anerkennung für Stützpunktschule Molekularbiologie, SMV-Preis, Mo Romy Diehm (Dietenhan), Adrian Dirscherl (Kreuzwertheim), Laurenz Dirscherl (Kreuzwertheim) - Schulpreis, Isabell Dosch (Altenbuch), Lara Drenhaus (Rauenberg) - Schulpreis, Vorschlag für die Studienstiftung des deutschen Volkes, Fachpreis Erdkunde, Dominik Dumke (Reicholzheim) - Schulpreis, Jana Eckert (Mondfeld) - Schulpreis, Juliane Fertig (Kembach), Emma Flicker (Grünenwört), Benedikt Franz (Röttbach), Paula Freudenberger (Waldenhausen), Luise Friedlein (Reicholzheim), Jasmin Geng (Wertheim) - Schulpreis, Silas Gramer (Röttbach) - Schulpreis, Heinrich- Dörr-Preis, Anerkennung für Solochor, Selina Güntner (Dertingen), Julian Hasenfuß (Ebenheid), Alissa Heepen (Sonderriet), Hannah Hefter (Kredenbach) - Anerkennung für Stützpunktschule Molekularbiologie, Jana Heinzelmann (Grünenwört) - Schulpreis, Anerkennung für Benefizlauf, Fachpreis Ethik, Eric Herberich (Mondfeld), Noel Hermann (Steinbach), Marie Hildenbrand (Rauenberg) - Schulpreis, Annabelle Hofmann (Reicholzheim) - Schulpreis, Sonia Hüblein (Reicholzheim), Lina-Marie Jaeger (Kreuzwertheim) - Schulpreis, Erika Jetzlaff (Wertheim), Maxim Kaminski (Vockenrot), Niklas Kohrmann (Dietenhan) Schulpreis, Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft (DPG), Landessportpreis, Vorschlag für die Studienstiftung des deutschen Volkes, Anerkennung für Stützpunktschule Molekularbiologie, Johanna Kretzschmar (Wartberg) - Schulpreis, Fachpreis Englisch, Johanna Kuch (Hundheim), Hanna Kühner (Reistenhausen), Johanna Kuhn (Lindelbach), Eva Menig (Gamburg), Paula Menig (Gamburg), Tim Metz (Breitenbrunn) - Ferry Porsche Preis, Julia Müller (Hasselberg) - Schulpreis, Gassert-Preis, Preis „Humanismus Heute“, Rebecca Nitsch (Bestenheid) - Anerkennung für Solochor, SMV-Preis, Inken Oetzel (Reicholzheim), Sophia Pfeifer (Mondfeld) - Schulpreis, Phönix-Preis, Anerkennung für Stützpunktschule Molekularbiologie, Anerkennung für Benefizlauf, Vanessa Pink (Wertheim) - Schulpreis, Scheffel-Preis, Victoria Pink (Wertheim) - Schulpreis, Johanna Reichert (Urspringen), Urban Rodemers (Wertheim) - Schulpreis, Andre Roth (Mondfeld), Niklas Roth (Mondfeld), Alicia Sachs (Wertheim) - Schulpreis, Preis „Humanismus Heute“, Anerkennung für Theater AG, Anna-Lena Sadowski (Nassig), Sophie Schäfer (Kreuzwertheim) - Schulpreis, Fachpreis Französisch, Anerkennung für Theater AG, Gregor Schiller (Kreuzwertheim), Klara Schmitt (Zimmern), Paula Schmitt (Zimmern), Julia Seipp (Hofgarten), Sophie Sendelbach (Reinhardshof) - Schulpreis, Preis „Humanismus Heute“, Hanna Seubert (Dertingen) - Schulpreis, Lisa Stöger (Dörlesberg), Paulina Szabo (Kreuzwertheim), Jonathan Thomas (Hofgarten), Katharina Tschöp (Bettingen), Anna-Lena Wehr (Sonderriet) - Schulpreis, Elisa Weis (Boxtal), Tim Weis (Ebenheid) - Schulpreis, Madeleine Weiß (Hundheim), Yana Wenzler (Wertheim) - Schulpreis, Tim Wiedmann (Wertheim). kem

In seiner Ansprache ging Lieb auf diese besondere Zeit der Pandemie ein. „Diese Zeit kann zur Zäsur, zu einem Wendepunkt werden“, überlegte er. Manches wünsche man sich sicher zurück, aber anderes könne man nun auch bewusst ändern. Die natürliche Form der Entwicklung sei exponentiell, führte er aus. Einzeller konnten sich kaum bewegen, dann konnten die ersten Menschen laufen, entwickelten die Eisenbahn, kurz darauf das Flugzeug und dann waren sie im All.

Man befinde sich in einer Zeit des Umbruchs, und die Abiturienten haben nun die Chance, diesen mitzugestalten. „Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit“ zitierte er den Namensgeber der Schule Dietrich Bonhoeffer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereist die Welt, werdet wirksam, entwickelt Strahlkraft und Selbstvertrauen in die eigenen Kräfte, ermutigte er zum Abschluss die jungen Leute.

Zahlreiche Absolventen erhielten aufgrund ihrer herausragenden Leistungen einen Preis. © Kerstin Mattern

Die Glückwünsche der Großen Kreisstadt Wertheim überbrachte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Er zollte dem Jahrgang seinen Respekt dafür, dass sie in dieser besonderen Zeit ihren Abschluss gemacht hätten. Als Ausgangspunkt seiner Rede wählte er ein Zitat von Hannah Ahrendt: „Bildung ist der Punkt, an dem wir entscheiden, ob wir die Welt genug lieben, um die Verantwortung für sie zu übernehmen und sie gleichzeitig vor dem Ruin zu retten, der ohne Erneuerung, ohne die Ankunft von Neuen und Jungen, unaufhaltsam wäre.“ Mit den Ereignissen der letzten Tage – der Flutkatastrophe in Deutschland, aber auch der Hitze in Kanada –merke man, dass Wetter und Klima nicht im Einklang sind. Die Abiturienten haben in den letzten Jahren das Rüstzeug erhalten, um einen Wandel in Politik, Forschung und Entwicklung zu bewirken. „Nutzt diese Bildung, um die Welt zu einer Besseren zu machen. Sie hat es nötig!“, so Herrera Torrez.

„From now on“, sang der Chor der Musikklasse aus dem Film „Greatest Showman“ von Hugh Jackmann. Im Anschluss erklärte Dr. Georg Weinmann die Formalien der Zeugnisübergabe und dankte dem Förderverein für das kleine Überraschungspaket, das jeder Abiturient mitnehmen darf.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Abschlussfeier Tauberbischofsheim: Abiturienten sollen ihren Erfolg nicht an Noten und Preisen messen Mehr erfahren

Den Schulpreis erhielten alle, die einen Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,9 hätten. Es folgte die Zeugnissübergabe der Tutorien von Kilian Mosemann, Dr. Martin Hellmann, Ulrike Riegraf und Georg Fries.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Um das Erwachsenwerden und Abschiednehmen einer Mutter von ihrer Tochter ging es bei dem Song „Slipping through my fingers“ von ABBA, das Johanna Kretzschmar inBegleitung von Markus Schulz vortrug, bevor auch die Absolventen der Tutorien Andreas Häge und Christina von Wedel den Lohn ihrer Mühen in Händen hielten.

Eigentlich hätte Philipp König schon 2018 die Lehrerrede auf einer Abschlussfeier halten sollen, doch musste er dies kurzfristig absagen. Warum nicht einfach jetzt diese Rede halten, schließlich ging es dabei um den Ernst des Lebens und wann er anfängt. Das erste Mal habe er dies als Erstklässler gehört, dann mit Beginn der Gymnasialzeit, des Studiums und des Arbeitslebens. Doch immer stellte er fest, dass der Ernst des Lebens noch Zeit hat. Aber jetzt sei nicht 2018, sondern 2021 und die Zeit einer Pandemie. Viele Freizeitaktivitäten mussten ausfallen, die Studienfahrt abgesagt werden und dieses Virus habe die ältere Generation in die Ängstlichen und die Weltverschwörer gespalten. In all diesem Kuddelmuddel haben die Abiturienten einfach ihren Job gemacht und bekommen heute ihren Lohn dafür. Abschließend forderte er die jungen Leute auf, wieder die Sportplätze zu bespielen, auf Festivals zu gehen und zu feiern. Und er forderte sie auf: „Schickt den verdammten Ernst des Lebens dahin zurück, wo er hergekommen ist!“

Scheffelpreisträgerin Vanessa Pink. © Kerstin Mattern

Nach der Zeugnisübergabe der Tutorien Philipp König und Anne Wehner stellte Scheffelpreisträgerin Vanessa Pink in ihrer Rede fest: „Wir haben es geschafft“. Aber neben all der Freude darüber habe sie auch beängstigende Gedanken. Jeder gehe nun seinen eigenen Weg, beginnt eine lange Reise mit Höhen und Tiefen. In den letzten Jahren sei man in der Stufe immer besser zusammengeschweißt worden und habe in einer lockeren Atmosphäre alle Hindernisse überwunden. Sie seien die Stufe der Versuchskaninchen gewesen – neuer Lehrplan, Fehlzeiten-Heft und neues Abitur. Man habe vieles gelernt, auch Dinge, die sie bestimmt wegen fehlender Relevanz vergessen werden. Aber „Bildung ist die Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und jenes ernst zu nehmen“, zitierte sie Paul Anton de Lagarde. Abschließend stellte Vanessa Pink fest, dass jede Stufe von etwas geprägt wurde. Dies sei bei ihnen die Pandemie gewesen, in der sie dreiviertel ihrer Oberstufenzeit verbracht hätten. Ach wenn technische Probleme beim Homeschooling dem ein oder anderen manchmal sehr recht waren, stellten sie doch immer fest: „Freunde fehlten“. Ohne sie ist es einfach nicht dasselbe. Obwohl diese Zeit nicht einfach war, schaut sie positiv in die Zukunft und stellte fest: „Wir haben nun jedes Recht, das Weite zu suchen!“

Während Silas Gramer am Piano „Giorni Dispari“ von Ludovico Einaudi spielte, wurden Luftballons und Sekt verteilt. Schulleiter Reinhard Lieb betonte noch einmal, dass nun eine Reise zu Ende geht und alle zu etwas Neuem aufbrechen.

Gemeinsam mit den Moderatoren des Abends, Sophia Pfeiffer und Maximilian Brüstle, zählte er den Countdown runter, um die Luftballons als Symbol dieses Aufbruchs steigen zu lassen.

Stimmungsvoll ging die Feier mit dem Liedvortrag des Chors „Von guten Mächten“ von Dietrich Bonhoeffer zu Ende.