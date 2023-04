Abendmusik in der Jakobskirche

Urphar. Zur 124. Abendmusik heißt die evangelische Kirchengemeinde am 7. Mai um 19 Uhr Interessierte in der Jakobskirche willkommen. Gestaltet wird sie unter dem Titel „Leise flehen meine Lieder – Franz Schubert und seine Zeit“ von Clemens Löschmann (Tenor) und Maximilian Mangold (Gitarre).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Gehör gebracht werden Lieder aus den berühmten Zyklen „Die schöne Müllerin“ und „Schwanengesang“. Darüber hinaus stehen Werke von Louis Spohr und Johann Kaspar Mertz auf dem Programm.

Wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt, gab Mangold als vielfacher Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe in USA, Kanada und Europa zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. Zahlreiche Komponisten widmeten ihm ihre Werke.

Tenor Clemens Löschmann studierte bei Aribert Reimann und Dietrich Fischer-Dieskau. Er ist ein international gefragter Solist. Im Opernbereich war er an verschiedenen Opernhäusern in Berlin, Frankfurt, Wien und Zürich beteiligt. Gastengagements führten ihn unter anderem nach London, Genua und Barcelona. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Konzerttätigkeit bilden die Evangelisten- und Tenorpartien in den Oratorien und Kantaten von Bach.