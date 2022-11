Abend in Wertheim: Wolf Wiecherts Gedichte begleiten durch den Alltag

Wertheim. Gedichte sind seine Leidenschaft. Das gibt Wolf Wiechert gerne zu. Der ehemalige Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim schreibt seit den 1980er Jahren seine Gedanken in Gedichten auf. Nun hat er es wieder getan und sein neues Werk „Restsüße“ im Würzburger Verlag Könighausen & Neumann auflegen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben Gedichten hat Wiechert auch Romane wie „Rosa. Eine kontrollierte Spekulation“ oder eine Neubetrachtung der Parzival-Legende verfasst. Bundesweit für Aufsehen sorgte sein Libretto zur Kammeroper „Mozart – Ein Sommermärchen“,das zusammen mit der Musik seine kongenialen Partners Alexander Wolf 2019 in Würzburg uraufgeführt wurde und für den „Echo Klassik“ nominiert war.

Doch neben all den anderen Aktivitäten, darunter auch eine Vertonung von Gedichten unter dem Titel „Besser du redest nicht weiter darüber“ (ebenfalls mit Alexander Wolf), blieb seine Liebe zur Gedichtform. Dabei handelt es sich nicht einfach um „platte“ Stabreime, sondern um die hohe Kunst der Aneinanderreihung von Worten mit einem tieferen Sinn. In „Restsüße“ finden sich auf 108 Seiten Gedichte für jeden Tag und fast jede Lebenslage. Dabei spürt man die lange Lebenserfahrung, die Wiechert aufweist. 2006 ging er in Pension. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch bis ins höhere Alter aktiv und fit bleiben kann.

Mehr zum Thema Im Atelier Schwab Wolf Wiecherts Buch in Wort, Bild und Klang Mehr erfahren Nachruf Ein Intellektueller von Format Mehr erfahren Intellektueller Hans Magnus Enzensberger mit 93 Jahren gestorben Mehr erfahren

Für sein neues Werk hat sich Wolf Wiechert mit dem Konzeptkünstler Professor Ottmar Hörl zusammengetan, der mit seinen Fotografien das Buch merklich auflockert. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft. Schon 2008 gestaltete Hörl das Cover zu Wiecherts Buch „Kaktus“.

Ähnlich wie bei Wiecherts Gedichten sind die Bilder nicht sofort erkennbar, man muss sich mit ihnen beschäftigen. Hörl hat beispielsweise eine Kamera an eine Autofelge montiert und dann gedreht, sodass das ursprüngliche Objekt verschwomm. Jeder Blick öffnet eine Welt, wie man sie nur als neutraler Betrachter erfahren kann, ganz so, wie bei Wolf Wiecherts Gedichten. „Die Bilder bringen Gedichte in eine neue Dimension“, findet dieser.

Hochwertig ist auch der Einband mit seiner Klappenbroschur. Er macht neugierig auf den Inhalt. Ein erster Anhaltspunkt ist neben dem Titel der Untertitel „Zwischen Leben und Tod“. Dabei ist der Titel schon tiefsinnig, kann man ihn doch auf vielerlei Hinsicht deuten. Das Gedicht selbst gliedert sich in drei Strophen, die immer wieder überraschen und den Ausgang des Geschehens offen lassen.

Zu einzelnen Gedichten gibt es noch eine nähere Erklärung, wie zum „Psalm“, der Wiechert nachts um 4.21 Uhr einfiel. Interessant sind auch die verschiedenen Widmungen an bekannte und weniger bekannte Zeitgenossen. Sogar eine „Hörprobe“ ist dabei. Man muss sie sich allerdings selbst vorlesen. Das am besten laut und in einer stillen Atmosphäre. So kann man die volle Kraft der Worte von Wolf Wiechert erschließen. Für diesen sind Gedichte die komplexeste Form der Literatur. Wahrscheinlich liebt er sie deshalb so sehr.

Oft merkt man ein wenig Wehmut, wenn Wiechert über seine alte Heimat Ostpreußen schreibt, aus der er so plötzlich fliehen musste im Jahr 1945. Diese Flucht war nicht die einzige für ihn, beging er doch nach dem Abitur zusätzlich „Republikflucht“ aus der DDR und baute sich ein neues Leben im Westen auf. Die Verarbeitung dieser Erlebnisse erfolgt auch in seinen Gedichten, wie in „In meinem Dorf“ oder „Steigt der Mond“. Immer bleibt sich Wiechert dabei treu und nimmt den Leser mit auf eine Reise in eine Welt, die nicht einfach ist, aber wert, erschlossen zu werden.