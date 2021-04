Ab Sonntag neue Regelungen in Kraft

Weil die Inzidenz im Main-Spessart-Kreis steigt, gelten bereits ab Sonntag neue Regelungen.

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 16. April) 298 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4070 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 3579 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 132,4 (Quelle: RKI).

Inzwischen ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, dieser gehörte altersbedingt einer Risikogruppe an. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 193.

17 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 678 Personen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 27 100 Impfungen (Stand 15. April) vorgenommen, davon 19 518 Erstimpfungen und 7582 Zweitimpfungen.

Die Beschränkungen

Nachdem die 7-Tages-Inzidenz in den vergangenen drei Tagen über 100 lag, gelten aufgrund der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ab Sonntag im Landkreis Main-Spessart wieder strengere Beschränkungen. Die Regelungen bleiben so lange in Kraft bis der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 100 liegt. Lockerungen sind dann erst wieder nach einem „Übergangstag“ möglich.

Folgende Regelungen gelten ab Sonntag, 18. April in Main-Spessart.

Die Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft. Ab Sonntag darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Zulässig ist die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.

Zudem tritt die nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung ist von 22 Uhr bis 5 Uhr nur in begründeten Fällen erlaubt wie beispielsweise aufgrund der Berufsausübung oder in medizinischen Notfällen.

Der Einzelhandel

Der Einzelhandel bietet ausschließlich Terminshopping an („Click & Meet“). Zusätzlich muss ein aktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden (maximal 48 Stunden alter PCR-Test oder maximal 24 Stunden alter Schnelltest). Ausgenommen davon sind Lebensmittelmärkte, Drogerien und Apotheken. Auch Dienstleistungen, wie Friseure und Kosmetikbetriebe, dürfen weiterhin unter den bislang geltenden Vorgaben für ihre Kunden da sein.

Kontaktfreier Sport ist ab Sonntag nur unter Beachtung der Kontaktbeschränkung erlaubt, das bedeutet, dieser darf nur mit einer weiteren Person eines anderen Hausstands ausgeübt werden. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und vergleichbare Kulturstätten müssen geschlossen bleiben. Bibliotheken und Archive dürfen allerdings inzidenzunabhängig geöffnet bleiben.

Präsenzunterricht in Musikschulen ist untersagt, dagegen ist sowohl theoretischer als auch praktischer Fahrunterricht unter Beachtung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln weiterhin erlaubt.

Die Schulen sind kommende Woche geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler aller Schularten und Jahrgänge müssen im Distanzunterricht unterrichtet werden. Präsenz-unterricht findet nur in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie den Abschlussklassen statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen müssen ebenfalls geschlossen bleiben. Eine Notbetreuung findet statt.