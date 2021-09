Mit der Eröffnung des Unverpacktladens in Wertheim gibt es eine besondere Möglichkeit des umweltfreundlichen Einkaufs.

Wertheim. Zu Zeiten der „Tante Emma Läden“ war das Einkaufen loser Waren und das Abfüllen in eigene Behälter üblich. Lange Zeit geriet diese Form des Einkaufs in Vergessenheit. Nun nehmen auch in unserer Region die Unverpacktläden zu. Am Freitagvormittag eröffnete in

...