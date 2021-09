Ab Samstag neue Regelungen

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 2. September) 81 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 4944 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 4647 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 23,81 (Stand 1. September: 30,2) (Quelle: LGL). 216 Personen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Im Klinikum Main-Spessart wird derzeit ein Covid-Patient stationär behandelt. Es befinden sich 143 Personen (KP 1) in häuslicher Quarantäne.

Inzidenz wieder unter 35

Die Inzidenz liegt den dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 35. Damit gelten ab Samstag, 4. September, diejenigen Regelungen der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die an die Überschreitung einer 7-Tage-Inzidenz von 35 geknüpft sind. Sie gelten so lange nicht mehr, bis eine erneute Bekanntmachung des Landratsamtes Main-Spessart erfolgt, längstens jedoch bis 1. Oktober 2021. Mit diesem Datum tritt die 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung außer Kraft.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 146 391 Impfungen (Stand 1. September) vorgenommen, davon 74 211 Erstimpfungen und 72.155 Zweitimpfungen. Weitere Informationen gibt es unter www.impfzentrum-msp.de im Internet. lra