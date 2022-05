Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ausgleichsstock - 5,81 Millionen Euro an Fördermittel fließen an Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis / Wertheimer Projekt wurde ebenfalls berücksichtigt 915 000 Euro für die neue Sporthalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Drei Städte des Main-Tauber-Kreises erhalten Fördermittel aus dem Ausgleichstock – darunter auch Wertheim. Hier fließen die Gelder in den Bau der Sporthalle am Gymnasium.