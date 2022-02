900 Euro Strafe wegen Trunkenheit

Wertheim. Ein schwerbehinderter Rentner verunglückte im August letzten Jahres im Morgengrauen in Bestenheid betrunken mit seinem Elektrofahrstuhl. Er wollte eine Bordsteinkante hoch und sein Wagen kippte um. Der Mann konnte sich nicht mehr aufrichten und ein Fußgänger half. Wegen der Klagen über Schmerzen an Fuß und Oberschenkel ging auch ein Anruf an die Polizei, und sie stellte vor Ort Alkoholgeruch fest. Gut eineinhalb Stunden später, 6.39 Uhr wurde im Krankenhaus Wertheim eine Blutprobe entnommen, und die nachfolgende Untersuchung ergab 1,53 Promille.

Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den 72-Jährigen zur Strafe von 30 Mal 30 Euro, entzog ihm die Fahrerlaubnis für seinen Pkw, und die Sperrfrist für eine Wiedererteilung beträgt sechs Monate.

Nur Zufall?

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Realschulzentrums. Jetzt in der Verhandlung behauptete der Angeklagte: „Es war Zufall, dass ich Alkohol getrunken hatte“. Er ist aber schon einschlägig in Erscheinung getreten. In 2019 musste er 500 Euro Bußgeld zahlen, weil er mit 0,62 Promille mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Dazu kamen ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Flensburger Fahreignungsregister (FER).

Im jetzigen Fall beantragte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von 70 Mal 30 Euro und eine Sperrfrist von sechs Monaten. Das Gericht reduziert im Urteil nur die Strafe, und betonte, die sechs Monate seien die Mindestsperre. Bei einem Auto wären neun Monate herausgekommen. Die Richterin vermisste beim Beschuldigten Einsicht: „Nicht so schlimm!“

Mit Rechtskraft erfolgt neben dem Eintrag im FER (zwei weitere Punkte) auch einer im Berliner Strafregister. goe