Wertheim. Rund 800 Dosen gegen das Coronavirus wurden am Samstag in der Main-Tauber-Halle verimpft. Dieses Mal erfolgte die Aktion mit vorheriger Terminvergabe, was bei den Nutzern des Angebots gut ankam. Erfreut waren die Menschen auch darüber, dass man bequem in der Halle auf die Impfung warten konnte.

