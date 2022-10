70-jähriger Pkw-Lenker in Wertheim unter Drogeneinfluss

Wertheim. Unter dem Einfluss von Marihuana war ein 70-Jähriger wohl am Mittwochmittag mit seinem Nissan in Wertheim unterwegs. Bei dem Senior stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle gegen 12.20 Uhr auf dem Almosenberg Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Als die Beamten den Mann konfrontierten, gab dieser freimütig an, aufgrund eines ärztlichen Rezepts Cannabis legal zu konsumieren. Einer Überprüfung hielt der vorgelegte Nachweis nicht stand. Die Arztpraxis, die den Nachweis ausgestellt hatte, existierte nicht mehr. Der Nissan-Fahrer musste die Streife in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1