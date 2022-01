6000 Euro Schaden angerichtet

Bestenheid. Auf einem Sachschaden von 6000 Euro bleibt der Besitzer eines Suzuki Swift sitzen, wenn der Verursacher eines Unfalls am späten Dienstagabend nicht ermittelt wird. Gegen 20.30 Uhr prallte eine bislang unbekannte Person mit einer schwarzen Mercedes-B-Klasse mit KA-Kennzeichen auf den Wagen des 48-Jährigen Suzuki-Besitzers auf. Anschließend fuhr der oder die Unbekannte von der Unfallstelle in der Straße Kleiner Weg in Bestenheid davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder den Unfall beobachtet haben. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1