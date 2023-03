Wertheim. Die Polizei kontrollierte am Montagmorgen auf der Bestenheider Landstraße in Wertheim einen 59-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb auch der Rettungsdienst informiert wurde. Im Verlauf der Kontrolle legte der Mann den Rückwärtsgang ein, beschleunigte seinen Pkw und fuhr rückwärts auf die Front des dahinter geparkten Streifenwagens auf.

